Nový Renault Kardian je hodně nafintěná Dacia Sandero. Vypadá skvěle a výkonu má dost

Renault Kardian je mnohem víc než jen nové pohledné SUV segmentu B. Pro automobilku představuje start postupné proměny celé modelové řady na mimoevropských trzích. Konkrétně Kardian míří do Latinské Ameriky s výrobou v brazilské továrně Curitiba. Později se produkce rozšíří i do fabriky Casablanca v Moroccu.

Jako první neevropský model stojí na nově vyvinuté modulární platformě a přenáší současný designový směr na ostatní kontinenty. Příď se vyznačuje dvouúrovňovým osvětlením, kde v horní části najdeme LED denní svícení s blinkry a níže hlavní světla. Nelze si nevšimnout, že jde o podobnou koncepci, kterou Citroën využíval dlouhá léta a v současné době od ní upouští.

Je vám Renault Kardian povědomý? No jistě, vždyť vychází z nám dobře známé Dacie Sandero Stepway, s níž sdílí základní rysy karoserie i interiéru. Z boku zaujme až 17palcovými koly, plastovou ochranou blatníků a C sloupkem upozorňujícím na kontrastně lakovanou střechu. Mimochodem, novinka bude k dostání v pěti lacích karoserie. Vzadu dodává dynamický ráz zkosené okno a světla tvaru C s čirým krytem.

Příjemný vizuální dojem doprovází vysoká užitná hodnota. S délkou 4,12 m, šířkou 1,75 m, výškou 1,54 a především rozvorem 2,6 m nabídne Kardian dostatek místa uvnitř. Solidní světlá výška v kombinaci s velkými koly stojí za nájezdovým úhlem 20° a sjezdovým úhlem 36°. To se hodí zejména v oblastech s méně kvalitními či nezpevněnými silnicemi.

Vzhledem k segmentu si kompaktní SUV vystačí s litrovým přeplňovaným tříválcem o výkonu 96 kW (125 koní) a točivým momentem 220 N.m, který je spojený s automatem EDC. Také Dacia Sandero má litrový motor s turbem, avšak s výkonem nanejvýš 74 kW (100 koní) a místo dvouspojky může mít převodovku CVT (u ryze benzinové verze s výkonem 67 kW).

Interiér je navržen po vzoru větších modelů, ale jak již bylo řečeno, vychází ze sandera. Palubní deska má vyšší architekturu s digitálním přístrojovým štítem a osmipalcovou plovoucí obrazovkou multimediálního zařízení. To podporuje zrcadlení chytrých telefonů přes kabel i bezdrátově a je také centrem systému správy nastavení vozu Multisense. Dále zde najdeme čtyři USB porty a plochu pro bezdrátové nabíjení telefonů.

Prostor šetří elektronická parkovací brzda a titěrný volič jízdních režimů. Díky tomu má Kardian odkládací prostory o objemu 26 litrů, které doplňuje zavazadelník se 410 litry. Předměty lze přepravovat i mimo kabinu. Ze střešních ližin lze snadno vyklopit příčníky a upevnit na ně náklad do hmotnosti 80 kg.

Na malé SUV je Kardian solidně vybavený i co se týče podpory řidiče. Ten může počítat s monitoringem mrtvého úhlu, kamerovým systémem kolem celého vozu, adaptivním tempomatem, omezovačem rychlosti, upozorněním na malý rozestup v provozu a aktivním protikolizním systémem. Když dojde na nejhorší, posádku ochrání šest airbagů.