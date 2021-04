Nový Renault Arkana poprvé otestujeme rovnou v Česku. Ptejte se, co vás zajímá!

Renault Arkana vzbudil velká očekávání už v srpnu 2018, kdy se poprvé ukázal jako show car na moskevském autosalonu. Stylové SUV-kupé v mainstreamovém segmentu chybělo a Renault tím pádem vyplnit díru na trhu, bylo by tedy přinejmenším zarážející vyhradit vůz pouze ruskému trhu. Tak se nakonec nestalo, byť jsme na oficiální potvrzení, že se arkana dostane i k nám, čekali až do září loňského roku.

Arkana má v portfoliu Renaultu důležitou misi. Podle Zdeňka Grunta, šéfa českého zastoupení značek Renault a Dacia, je nositelem značení E-Tech, což napovídá i označení „přirozeně hybridní“ na stránkách Renautlu. Předprodej vozu na českém trhu začal v první polovině dubna a nikoho už tehdy nemělo překvapit, že se pod kapotou nacházejí výhradně benzinové motory, navíc oba hybridní.

Základ tvoří mild-hybridní třináctistovka TCe 140 EDC s výkonem 103 kW a točivým momentem 260 N.m, zvolit ale můžete také full-hybrid E-Tech 145 s kombinovaným výkonem 105 kW a základem v benzinové šestnáctistovce SCe. Později dorazí i mild-hybridní třináctistovka TCe s výkonem 118 kW. Pohon všech kol a manuální převodovku nečekejte.

Vzhledem k mild- a full-hybridní technice, automatickým převodovkám a bohaté výbavě už v základu byste zřejmě čekali hodně drahé auto, ceny ale zatím považujeme za přiměřené. Nejlevnější arkana dnes stojí 620.000 Kč, což je na 140koňový kompaktní crossover, který u nás navíc nemá přímou konkurenci, slušné. Na výběr jsou tři výbavy (Zen, Intens, R.S. Line), a protože Renault v rámci uvedení arkany na český trh připravil akční nabídku, je možné koupit nejlépe vybavenou verzi R.S. Line s full-hybridem už za 758.000 Kč. Kdyby nebylo cenového zvýhodnění 60.000 Kč a výkupního bonusu, stál by stejný vůz ceníkových 838.000 Kč.

Na papíře to s Renaultem Arkana vypadá dobře, teď už jen zbývá se posadit za volant a vyrazit na silnice. To se v mém případě stane dnes v odpoledních hodinách a vy máte příležitost ptát se na to, co vás o novém stylovém Renaultu zajímá. První jízda bude podle všeho probíhat hlavně v pražských ulicích, na co ale nebudu po jízdě znát odpověď já sám, to rád předám lidem z Renaultu, kteří budou během testování na místě.

Vaše dotazy můžete zasílat na adresu dotazy.autorevue@cncenter.cz. Odpovědi se budu snažit zahrnout do jízdních dojmů, které na Autorevue.cz vydáme co nevidět.