Nový Range Rover Sport SV prolétne zatáčkami jako nikdy předtím. Má 635 koní a zvládne 290 km/h

Nastupující Range Rover Sport je dosud nejdražším modelem své řady. Opravňuje to ale nejsilnějším motorem a dalšími "nej", která jej doopravdy činí sportovním SUV.

Po dlouhá léta bylo označení Sport u Range Roveru marketingovým odlišením pro ty, kteří hledají trochu více stylu a nepotřebují až tak opulentní výbavu. Samozřejmě Range Rover Sport nikdy nepřipomínal vybydlenou stodolu, ale rozumíte, co tím chtěla automobilka říci.

S příchodem nového modelu získává přívlastek Sport na významu. Range Rover chce být silou konkurentem pro Bentley, BMW i Lamborghini. Za tímto účelem posunula značka limit mild-hybridního bi-turbo osmiválce o objemu 4,4 litru o 60 koní a 50 N.m. Výsledkem je stádo 635 koní se 750 N.m, tedy podobné hodnoty jako u BMW řady 5 CS. To dramaticky snížilo zrychlení z 0 na 100 km/h na 3,8 sekundy a posunulo maximální rychlost na 290 km/h. To vše při úspoře hmotnosti cca 76 kg a redukci emisí CO 2 o 15 procent.

Většímu kalibru se musela přizpůsobit osmistupňová automatická převodovka, která v rámci ladění dostala na míru vytvořený režim SV, jež sportovně naladí chování celého vozu. Ideálnímu přenosu trakce na všechna kola pomáhá mezinápravový diferenciál a druhý s uzávěrkou na zadní nápravě.

Pomalu se dostáváme k ovladatelnosti, kde Range Rover Sport SV opět prezentuje svou vyspělost. Řízení všech kol vás asi nepřekvapí, nadšení by ale mohlo vzbudit hydraulicky propojené pneumatické odpružení podvozku. Jde o první aplikaci u vozu tohoto typu, která umožnila odstranit stabilizátory, a přesto téměř zcela odfiltrovat boční náklony v zatáčkách. V nich podrží celoroční gumy, jejichž šířka narostla vpředu na 285 mm a vzadu na 305 mm. Ty se poprvé v základu nazouvají na 23palcové ráfky. Dejte to všechno dohromady a výsledné přetížení v zatáčce může dosáhnout až 1,1 G.

S cílem podpořit jízdní vlastnosti automobilka vyvinula nový zadní pomocný rám spolu se spojovacími prvky zavěšení s odlišnou geometrií a tuhostí. Hřebenové řízení má dosud nejrychlejší převod. Když přijde na brzdění, o slovo se přihlásí dvoudílné kotouče Dual-Cast kombinované s osmipístkovými třmeny Brembo Octyma. Za příplatek je k dispozici karbon-keramický set snižující neodpruženou hmotnost o 34 kg. Jde o zatím největší sestavu použitou na Range Roverech a speciálně navrženou pro SV.

Po designové stránce má Range Rover SV osobitě zpracovanou příď s aerodynamicky tvarovaným nárazníkem a zadní částí osazenou čtyřmi karbonovými koncovkami výfuku. Z tohoto materiálu jsou vyhotovené i lišty a další detaily exteriéru.

Interiér nadchne sedadly s integrovanou opěrkou hlavy a haptickou zpětnou vazbou. Ta umožňuje cestujícím vpředu prožívat hudební zážitek z 29reproduktorové sady s výkonem 1430 Wattů nejen sluchem, ale i hmatovými impulzy. Tento prvek, který v rámci značky slaví premiéru, slouží i jako relaxační prostředek na dlouhých cestách. Veškeré komfortní a informační prvky posádka ovládá skrze 13,1palcovou obrazovku multimediálního zařízení Pivi Pro4.

Výchozí cena pro Range Rover Sport SV P635 SV, který bude nejprve uveden v limitované sérii Edition One, startuje na 5.466.710 korun. Základní Range Rover Sport D250 SE bude k dostání od 2.482.729 korun.