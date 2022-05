Nový Range Rover Sport oficiálně: Až 530 koní, hravá zadní náprava a do dvou let i čistě elektricky

Nabídka motorů nového Range Roveru Sport je velmi bohatá. Vybere si v podstatě každý. Tentokrát už také tvůrci chtějí, aby i ti největší pochybovači uznali, že inženýři dokázali vymáčknout ze slova Sport v SUV maximum.

Po představení nové generace klasického Range Roveru byl příchod jeho přidružené varianty Sport jen otázkou času. Nyní už je oficiálně tady a odhaluje nám veškerá data, ačkoliv nás po příbuzném Range Roveru nemůže už asi ničím nijak překvapit. V jeho útrobách tedy najdeme nový monokok MLA-Flex, který zajišťuje o 35 % větší tuhost oproti předchůdci. Pod kapotou zase najdeme zastoupení motorů s šesti nebo osmi válci, které jsou vždy doplněny o mild-hybridní asistenci.

Šestiválce jsou následující - P360, P400, D250, D300 a D350. P je pro benzin a D zase pro diesel, čísla napovídají výkon přepočtený na koně. Za sebe mohu říct, že nový hybridní šestiválec P400 je v Range Roveru naprosto fantastický, snad tomu tak bude i v těchto generacích. Vlajkovou lodí motorů je ale samozřejmě osmiválec od BMW o objemu 4,4 litru, který nabídne výkon 530 koní a Range Roveru Sport pomůže k akceleraci z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy.

Z nabídky motorů to ale není všechno, ještě jsou tu plug-in hybridní jednotky P440e a P510e. Silnější kombinuje třílitrový šestiválec o výkonu 400 koní s elektromotorem o výkonu 105 kW. Energie se ukládá v akumulátoru o kapacitě 38,2 kWh. Výsledná čísla jsou tedy působivá, dojezd na elektřinu má činit 113 km, kombinovaně s nádrží pak až 740 km. Přitom ale dokáže auto zrychlit z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy.

Všechny motory jsou spárované s 8stupňovou automatickou převodovkou ZF a síla se vždy přenáší na všechna kola. Při kalibraci se kladl větší důraz na živost zadní nápravy, právě proto má Sport novinku v podobě paketu Stormer Handling. Ten znamená natáčení zadní nápravy propůjčené z velkého modelu, elektronicky řízený samosvorný diferenciál, vektorování točivého momentu a aktivní stabilizační systém. To by mohlo autu dodat podobné atletické schopnosti, jaké nyní mají třeba velké limuzíny Audi.

Všechny modely disponují dvoukomorovým vzduchovým odpružením. Při jeho ladění se přirozeně kladl větší důraz na sportovní jízdu, nebo alespoň jejímu přiblížení do takové míry, do jaké to zástavba luxusního SUV umožňuje. Jak pak asi všichni víme, Sport je menší než klasický Range Rover. Konkrétně je o 50 mm nižší a o 106 mm kratší. Šířka 2047 mm zůstává. Hmotnost se pohybuje od 2265 kg se základním šestiválcem P360 až po 2735 kg s plug-in hybridem P510e.

Po designové stránce zachoval Massimo Frascella minimalismus, který známe z většího Range Roveru. Auto je uhlazené a čisté. V nabídce pak můžeme určitě čekat křiklavější barvy a kola mohou být až 23palcová. Ostatně verzi Sport v bílé barvě a s dřevěnými dekory v interiéru na silnicích asi moc neuvidíme. Uvnitř pak čeká 13,1palcový prohnutý displej a na přání audiosystém Meridian s 29 reproduktory nebo přední sedadla nastavitelná elektricky ve 22 směrech.

Na závěr se hodí dodat, že v roce 2024 se paleta motorů rozšíří o čistě elektrickou verzi. Pro automobilku je verze Sport páteří nabídky, takže je logické, že jako první čistě elektrické auto volí právě Sport. V dohledné době pak máme čekat ještě ostrou verzi klasického Range Roveru, tedy SVR. Schopnosti nového vozu pak demonstrovala kaskadérka poslední bondovky během projetí koryta plného proudící vody. Video z akce najdete níže.