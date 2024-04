Range Rover Electric prošel testy v extrémním mrazu. S maskováním se neobtěžuje

Připravovaná elektrická varianta velkého Range má za sebou další fázi testování. Po spalujícím vedru na středním východě, kde se její bezemisní pohon zapotil až v padesátistupňových teplotách, nyní prošel zkouškami v až minus čtyřiceti stupních na švédských jezerech. Testy se soustředily na vlastnosti trakčního akumulátoru a elektrických pohonných jednotek, v nichž se nachází převodovka, motor a elektronika. Ty si Land Rover bude stavět sám v nové gigatovárně v Somersetu, v úvodní fázi výroby se ale spolehne na externího dodavatele.

Šlo také o jízdní vlastnosti a schopnost zvládat prostředí s nízkou trakcí a jakékoliv počasí. K tomu si Range Rover Electric pomůže kontrolou trakce, která nespoléhá na tradiční ABS. Každá elektrická hnací jednotka (vůz bude mít dvě) si umí samostatně povolit točivý moment, což jí umožňuje reagovat až během jediné milisekundy, oproti 100 ms u klasického řešení. Kontrola trakce spolupracuje se stabilizačním systémem a dalšími prvky řízení šasi, čímž má poskytnout tak civilizované svezení, na něž jsou zákazníci Range Roveru zvyklí.

Z hlediska designu britský výrobce nic netají – prototypy nám ukazuje bez maskování a s matnými prvky karoserie, které by se měly stát poznávacím znakem elektrického provedení. Vůz využije platformu MLA, na níž stojí aktuální velký Range a také Sport. Z hlediska nabíjení se můžeme těšit na 800V architekturu, technické detaily si ale výrobce zatím nechává pro sebe. Výkon by měl být srovnatelný s osmiválcovým provedením, což by mělo znamenat zhruba 390 kW. Zájem o novinku již projevilo více než 16.000 potenciálních zákazníků v čekací listině. Premiéra je očekávána již v letošním roce.