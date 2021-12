Nový Range Rover dorazil do Česka. Kde jiní končí, on začíná. Vypadá jako socha na kolech

Za základní cenu nového Range Roveru byste pořídili BMW X7 ve vrcholné verzi M50i a ještě by vám pár set tisíc zbylo. S tímto autem ale budete chtít jet až na vrchol světa.

Pokud hledáte opravdový luxus na kolech, nemusíte nutně hned běžet k Rolls-Roycu nebo Bentley. Máte-li dost peněz na auto, jehož potenciál reálně snad ani nevyužijete, ale prostě ho chcete, stojí za to zastavit se v Land Roveru, protože tam najdete jeden z nejluxusnějších off-roadů světa. A dobrou zprávou je, že nemusíte nikam za hranice, protože už nakoupíte i v České republice.

Nová, v pořadí pátá generace legendárního Range Roveru, se poprvé oficiálně ukázala teprve na konci října a jen pár dnů poté jsme znali i české ceny. Range Rover je ikona a ve světě skutečně platí za jeden nejluxusnějších off-roadů, byť je pravdou, že to, co si s ním spousta majitelů běžně dovolí, v pohodě zvládne kdejaké SUV s elektronickými pomocníky. Před nahrávacími studii, fotbalovými svatostánky či jezdeckými kluby jistě potkáte Range Rover či Bentley Bentayga častěji než v terénu, tady ale nejde o to, co si reálně dovolíte, ale spíše o to, co si můžete dovolit.

Přestože na tiskovce k uvedení nového Range Roveru na český trh mnohokrát zaznělo slovo „evoluce“, vězte, že Britové nenechali nic náhodě. Začali od podlahy, respektive od platformy MLA-Flex (Modular Longitudinal Architecture), která umožňuje nejen dvojí délku rozvoru náprav, ale pěti-, čtyř- i sedmimístné provedení interiéru. Sedm míst má přitom Range Rover poprvé. Rozdíl mezi „krátkým“ a dlouhým rozvorem činí 200 mm a největší Range na délku měří 5252 mm. Nová architektura je z 80 procent vyrobena z hliníku, i tak ale tato socha na kolech váží nejméně 2380 kg a sedmimístný osmiválec zatížený normalizovaným eurořidičem váží přes 2,7 tuny.

Kompletní představení nové generace Range Roveru jsme přinesli již dříve a probrali jsme také české ceny, naživo jsem si ale vůz mohl prohlédnout až začátkem týdne v prostorách dealerství Albion Cars v Průhonicích. A řeknu vám, kdybych nevěděl, že přede mnou stojí sériové auto, myslel bych si, že jde o koncept. Tím nemyslím, že by bylo na Range Roveru něco nedodělaného či jen na oko. Kombinace platinového laku, ohromných 23palcových kol a mimořádně čistých linií bez zbytečných výstřelků je ale jako z jiného světa. Obecně vzato se toho přitom mezigeneračně tak moc nezměnilo.

Range Rover nově schovává kliky dveří a na rozdíl od velaru se zaměřil i na detaily. Velký Range nevysunuje škaredé kliky s matným plastem, ale lakem karoserie pokrývá i části, které v drtivé většině případů zůstávají skryty. Zatímco vpředu byste revoluci opravdu hledali marně a hádám, že řada lidí si ani hned nevšimne, že míjí nový Range Rover, vzadu je to oproti předchůdci úplně jiná liga. Klasické svítilny jsou minulostí a místo nich nastoupily úzké svislé pruhy propojené silnou lištou s nápisem Range Rover. Pokud hledáte příklad čistoty designu, je to nový Range Rover. Nádhera!

Stejně jako předchůdce má i nový Range Rover vodorovně dělené víko kufru, přičemž sklopením spodní části vznikne pohodlná plocha k sezení. Jenže to není všechno – kufr má totiž také zajímavě řešenou přepážky ložné plochy, která nejenže rozděluje prostor na menší sekce (když vezete méně zavazadel, tak proč by se měla poflakovat po celém prostoru?), ale plní také funkci opěrky zad. Můžete si dokonce připlatit za na míru ušité polštáře, přídavné osvětlení a repráky v horní části pátých dveří, čímž podle výrobce vznikne místo pro outdoorovou relaxaci. Něco podobného nabízí i Rolls-Royce Cullinan, jeho řešení je ale o poznání více nóbl než v Range Roveru.

Zajímavé je, že přestože prostor pro řidiče opět vsadil na displeje (už poslední evoluce předchůdce měla středovou konzolu prakticky shodnou s menším modelem Velar), na téměř všechny komfortní funkce jsou tady pořád nádherná a propracovaná tlačítka. Krajní zadní sedadla mohou mít masážní funkce, je možné je polohovat, a vzadu vpravo si dokonce netáhnete nohy jako v limuzíně. Prostřední sedadlo poslouží i krajním cestujícím. Sklopení opěradla (samosebou elektricky) totiž vznikne pohodlná loketní opěrka s displejem pro ovládání komfortních funkcí.

Možná si říkáte, proč se tomu tak strašně divím, když tohle je v luxusních autech (SUV nevyjímaje) docela běžné, jenže když se posadím do mimořádně precizních aut jako BMW X7 nebo Mercedes-Benz GLS, necítím takovou řemeslnost jako v Range Roveru. Tím nechci říct, že by to byla špatná auta, ale trochu u nich schází punc výjimečnosti, který Range Rover zejména z historického hlediska má.

Přitom z fotek pracoviště řidiče to není až tak znát. Ohromný středový displej (13,1“) má dneska kdekdo, stejně jako velký digitální přístrojový štít (13,7“), jenže když si představíte, že v tomto luxusním koženém pokojíčku zdoláváte téměř metr hluboký brod (oficiálně 900 mm), dojde vám, jak zdánlivě nespojitelní světy tohle auto spojuje.

Zabouchnete za sebou dveře a ocitáte se v naprostém tichu, a kdyby se k vám přece chtěly nějaké vnější ruchy prodrat, měl by je zlikvidovat systém aktivního potlačení hluku s dvojicí 60mm reproduktorů v předních a krajních zadních hlavových opěrkách. Nevím, jak to působí na vás, ale ve mně to všechno budí neodkladnou potřebu vyrazit s Range Roverem až na konec světa. Nebo spíše co nejblíže jeho vrcholu.

Třeba ve spojitosti s Rolls-Roycem Cullinan jsem nad tímto nikdy neuvažoval, byť i ten se už na prvních upoutávkách tvářil mimořádně odhodlaně, brodil se, zdolával strmá kamenitá stoupání a snášel nástrahy pouště. Jenže kvůli tomu nestojí asi trojnásobek ceny nejlevnějšího Range Roveru. Range nemá dvanáctiválec, při jeho výrobě je zřejmě menší podíl ruční práce a zakázkový program nebude tak rozsáhlý jako u vozů z Goodwoodu či Crewe (Bentley). Má konvenční techniku, ale mixem jeho vlastností je vlastně výjimečný.

Range Rover, přestože na to nevypadá, má konkurenty jinde než u Rollsu. Budou to právě BMW X7 či Mercedes-Benz GLS, ovšem zatímco obě tato auta začínají někde na 2,3 milionech korun, základní Range Rover s mild-hybridním naftovým šestiválcem D250 (183 kW, 600 N.m) stojí nejméně 3.241.132 Kč. I osmiválcové BMW X7 M50i stojí méně než tři miliony a za cenu Range Roveru First Edition s dlouhým rozvorem a motorem P400 MHEV (třílitr, 294 kW, 550 N.m) byste pořídili osmiválcový Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic (stojí 4.313.650 Kč)!

Ano, Range Rover je drahý s vrcholným 4,4litrovým osmiválcem od BMW se s pár příplatky snadno přehoupne přes 5 milionů, ale koho tohle zajímá? To auto je z mého pohledu někde mezi „běžnou“ prémií a ultraluxusem Bentley a mám podezření, že bude jezdit famózně na dálnici, na okreskách, ve městě, v horách… Prostě úplně všude. Už jeho předchůdce byl takový a tyto geny se u Range Roveru dědí z generace na generaci.