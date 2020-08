Nový Ram 1500 TRX má 711 koní a míří do Evropy. Máme vyjádření od českého prodejce

Po sérii upoutávek již americký Ram strhl plachtu z extrémního derivátu TRX, který je novým rivalem Fordu F-150 Raptor. Drsná verze vozu se pyšní titulem nejrychlejšího a nejsilnějšího sériově vyráběného pick-upu na světě. Že to nejsou jen plané řeči dokazují i čísla. Ram 1500 TRX produkuje výkon 523 kW (711 koní) a 881 N.m točivého momentu.

Výkon pramení z vidlicového osmiválce HEMI o objemu 6,2 litru. Z nuly na 96 km/h pick-up akceleruje za 4,5 sekundy a v akceleraci může pokračovat až do 190 km/h. Do toho utáhne přívěs o hmotnosti přes tři a půl tuny a na korbu může naložit 600 kg. Za kombinovanou spotřebu 15,6 l/100 km se tak vůbec nestydí.

K přenosu výkonu na všechna čtyři kola pak slouží osmistupňová automatická převodovka ZF, kterou využívají nejen standardní Ramy, ale třeba i Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Jenom pohonným ústrojím změny na voze pochopitelně neskončily. Rám vozu je dodatečně vyztužený a celek je nyní tužší o 25 procent.

Aby se celá masa plechu dala lépe udržet na silnici, má podvozek o 15,2 centimetrů větší rozchod kol. Pneumatiky Goodyear Wrangler Territory o velikosti 35“ jsou pak pro tento vůz unikátní. Změny jsou i designové. Elegance tu šla stranou a nastoupila agrese. Velmi bohatá výbava je u amerických aut již vlastností.

A teď to nejlepší. Evropské zastoupení těchto užitkových vozů AEC Europe schválilo, že se tento vůz podívá do Evropy. Jak to bude na českém trhu nám přiblížil Martin Krampera, provozní ředitel společnosti Tucar, která sem vozy Ram dováží. Motor Hellcat, který hřmí pod kapotou TRX, se prý po starém kontinentu může bez problému pohybovat.

Zároveň ale dodal, že v Tucaru žádné oficiální informace prozatím nemají. Pokud je ale vůz schválený pro provoz v EU, není důvod, proč by se neprodával i v České republice, protože technicky s tím není problém. Naopak by se mu tu mohlo dařit. Například podobně orientovaná verze Rebel tu prý slaví úspěch.

Lidé jednoduše chtějí něco jiného a nevídaného, co jim odtáhne loď a pak pod sebou zapálí asfalt. Otázka je, jak by to bylo s cenou. To teď pochopitelně nemůže nikdo určit. Zaváděcí edice bude stát Američany v přepočtu 1,5 milionu korun.