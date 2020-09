Nový Polestar Precept míří do výroby. K životnímu prostředí bude šetrný hned dvakrát

Polestar již oficiálně potvrzuje rozšíření své nabídky modelů o další novinku. Koncept Precept, který se nám představil na začátku letošního roku před zrušením autosalonu v Ženevě, totiž zamíří do produkce. Na designové směřování studie reagovala veřejnost chválou, tudíž se švédská značka rozhodla dát projektu zelenou.

Zatímco dříve se u modelů Polestar 1 a 2 držela značka řady prvků mateřského Volva, čtyřdveřové „kupé“ Precept se již více vzdaluje a přichází s osobitějším designem. Elektrický pohon je jistotou, přičemž s dlouhým rozvorem a možností zabudování velkých baterií bude přímým konkurentem Polestaru samozřejmě Tesla Model S.

Už během představení konceptu přitom Polestar zmiňoval, že se nejedná o žádné sci-fi. Futuristický design by si tedy měl model do sériové produkce udržet. V přední masce Smartzone se nachází nespočet senzorů a kamer pro rozšířené funkce autonomního řízení. Čtyřmístná kabina je zase prosvětlena rozměrnou panoramatickou střechou, která zasahuje až do zádě vozu. Uvidíme, zda si „sériovka“ ponechá kamery místo zrcátek.

Značka také pokračuje ve směru použití udržitelných materiálů, takže například čalounění sedaček je 100% vytvořeno z recyklovaných PET lahví a vyrobeno 3D tiskem, hlavové opěrky používají recyklovaný korek a ze starých rybářských sítí jsou zase koberečky vozu. Rozsáhle se uvnitř využilo také lněných vláken.

Ohled na životní prostředí drží Polestar i v rámci svých továren. Precept se bude vyrábět v Číně, kde nyní vzniká nový závod, jehož cílem je neutrální uhlíková stopa. Ostatně tento směr zavedla již továrna značky v čínském Chengdu, která například využívá pouze zdroje obnovitelné energie.

Předběžné datum uvedení Polestaru Precept na trh zatím neznáme. Značka teď pracuje na vývoji produkční varianty modelu.