Nový Polestar 5 překoná dojezdem spalovací motory. Zatím pro něj ale neexistuje nabíječka

Pro nás je Polestar 5 dychtivě očekávaný model, pro automobilku pokusná laboratoř. Díky zcela nové platformě si na ní značka testuje novou techniku, která v mnohých ohledech bude znamenat revoluci mezi bateriovými vozy. Ty za poslední roky urazily obrovský kus cesty, přesto lidi vnímají baterie jako největší úskalí při cestách na dlouhé vzdálenosti. Ale není to už pomíjivé klišé?

Například Mercedes-Benz EQS překoná na jedno nabití trasu dlouhou přes 800 km. Jenže vývoj jde tak rychle dopředu, že elektromobily brzy překonají hranici 1000 km. Respektive, už příští rok. Právě na tom pracuje tým stojící za Polestarem 5. Jeho 800V architektura bude využívat nově zkonstruovanou baterii s křemíkovými články vyvinutou společností Storedot. Akumulátor je ve srovnání s dnešními výrazně lehčí, snáz recyklovatelný a má důmyslné chlazení. To je potřeba, protože při testech snášel bez problému konzistentní nabíjení výkonem od 310 do 370 kW, aniž by tím baterie nějak trpěla. V plánu jsou kapacity 77 a 100 kWh.

Výsledek v praxi? Na doplnění dojezdu 320 km stačí strávit na nabíječce 10 minut. Má to jen jeden háček, momentálně nenarazíte na nabíječku s takhle velkým špičkovým výkonem. Navíc s extrémně rychlým nabíjením nekoketuje pouze Polestar. Čínská automobilka Nio prezentovala loni na Vánoce model ET9 využívající dokonce 900V soustavu. Prý zvládne nabíjení výkonem 600 kW při 765 A, takže 225 km dojezdu přidáte za 5 minut.

Nutno zmínit, že současný premiant Porsche Taycan zvládá nabíjení 320 kW, ale 800 km zatím neujede. Odtud je to k vytyčené metě ale jen kousek, takže brzy budou elektromobily opravdu schopné zvládat transkontinentální cesty stejně jako auta se spalovacím motorem.