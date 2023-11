Nový Polestar 5 nabijete na cestu z Prahy do Brna za pár minut. Baterce to prý neuškodí

Vývoj Polestaru 5 je během na dlouhou vzdálenost. Prvním náznakem vysoce výkonného sedanu byl koncept Precept, který se měl v roce 2020 ukázat na autosalonu v Ženevě, ale nakonec měl kvůli pandemii samostatnou premiéru koncem února. Ačkoliv od té doby uběhla spousta času, nedočkáme se jej dřív než v roce 2025.

Ještě předtím přijdou příští rok SUV Polestar 3 a 4. Ke „zpoždění“ je dobrý důvod. Pětka bude využívat nově vyvinutou platformu představující revoluci. Polestar si ji postavil „na míru“, ačkoliv škálovatelností si pochopitelně udrží vysokou variabilitu. Vývoj probíhá v britském centru v Horiba Mira.

Její předností bude 800V soustava umožňující extrémně rychlé nabíjení. S ní značce pomohl výrobce StoreDot, v níž má Polestar významný podíl, který techniku nabíjení XFC použil pro mobilní telefony. Ty bylo možné plně nabít za 5 minut. Za stejnou dobu by se měl dojezd vozu zvýšit o 160 km a to bez negativních dopadů na baterii. Nabíjecí koncept by měl být hotový přísti rok.

Druhou výsadou platformy bude tuhost a lehkost na úrovní supersportovních vozů. Karoserie Polestaru 5 bude vyrobena z hliníku, který se bude zpracovávat různými technikami pro konkrétní části. Tvary jsou oproti konceptu střídmější bez okázalých oblin, což je pravděpodobně daň za homologační předpisy. Jeho finální podobu představila značka na akci 'Polestar Day' v Los Angeles.

Předpoklady hovoří o výkonu 874 koní s 899 N.m. točivého momentu a pohonem všech kol. Zadní motor bude mít 604 koní. Vývoj pětky je zároveň úzce spojený s pokroky na roadsteru Polestar 6 naplánovaném na rok 2026.