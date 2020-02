Nový Peugeot Landtrek zvenku ohromí a uvnitř potěší. Tohle bychom tady chtěli!

Peugeot představil nový pickup Landtrek určený pouze pro Latinskou Ameriku a Subsaharskou Afriku. Kdo by tak čekal, že se francouzský lev rozhodl vstoupit na evropské bojiště a utkat se s Fordem Ranger či Mitsubishi L200, bohužel ostrouhá. Landtrek se do Evropy nepodívá.

Trochu nás to ale mrzí, protože vypadá opravdu dobře. Kdo by to byl řekl, že současný designový jazyk hodící se na promenády, bude fungovat tak dobře i na pracovním autě. Landtrek je k mání s karoserií Single Cab, Double Cab, či jenom s jednoduchou kabinou, za kterou si můžete osadit co chcete.

Interiér vypadá snad lepé než u evropských Peugeotů. Volant není divoce tvarovaný, ale více kulatý. Podlouhlé výdechy ventilace a široký středový tunel prostor opticky rozšiřují. 10palcový infotainment si to sem namířil přímo z modelu 508.

Pod kapotou je benzinový motor s objemem 2,4 litru, výkonem 210 koní a točivým momentem 320 N.m. Spárovat se dá s šestistupňovou manuální i automatickou převodovkou. K mání je ovšem i naftová devatenáctistovka se slabším výkonem 150 koní a možností pouze manuální převodovky. U obou motorizací je na výběr mezi stálým a přiřaditelným pohonem všech kol.

Peugeot najel s novým Landtrekem dva miliony testovacích kilometrů v mírných i náročných podmínkách. Na korbě uveze až 1,2 tuny a maximální hmotnost taženého přívěsu činí tři tuny. Jak už jsme psali, vstup modelu do Evropy zatím není v plánu.