Nový Peugeot e-3008 oficiálně: Druhá generace už pouze na elektřinu. S dojezdem až 700 km!

Stylový, bateriový a plný chytré techniky – zvládne nová verze zopakovat obrovský úspěch svého předchůdce?

Modelu 3008 se za uplynulých sedm let prodalo více než 1.320.000 exemplářů ve 130 zemích světa. Druhá generace francouzského bestselleru přijíždí s významnými změnami a dle jízdního řádu Peugeotu, který praví, že od roku 2025 nabídne u všech modelů alespoň jednu elektrickou verzi.

Nová 3008 stojí jako první vůz značky na nové platformě STLA Medium a nabídne tři různé verze pohonu. Základem je předokolka s výkonem 157 kW a 343 Nm točivého momentu, osazená baterií o využitelné kapacitě 73 kWh (ta mimochodem váží 520 kilogramů). Její dojezd činí 525 km. Provedení s dlouhým dojezdem má nabídnout až 700 kilometrů na jedno nabití díky 98kWh baterii v kombinaci s pohonem předních kol, vrcholnou variantou je čtyřkolka s dvěma motory a celkovým výkonem 240 kW a točivým momentem 343+166 Nm – ta zvládne 525 kilometrů.

Nabíjení je možné až 160 kW, v základu má 3008 11kW třífázové dobíjení, za příplatek 22kW. Vůz má funkci V2L, takže ze své baterie umí napájet spotřebiče až 3 kW. Zvládá také plug & charge, tedy připojení k nabíječce bez ověřování za pomoci automatické identifikace bez čipu či karty. Nová platforma STLA Medium využívá vpředu zavěšení pseudo Mac Pherson, vzadu najdeme multilink. 3008 má na délku 4542 mm a stojí na 2739mm rozvoru při šířce 1895 mm a výšce 1641 mm.

Nabídka jízdních asistentů je výborná – využívají údaje ze senzorů i online navigace. Nechybí zde adaptivní tempomat s funkcí stop & go, včasné doporučení rychlosti díky čtení dopravních značek nebo rozpoznání deště či poloautomatická změna jízdního pruhu po potvrzení tlačítkem na volantu. Automatické nouzové brzdění rozpozná i chodce a cyklisty, pracuje v rychlostech od 7 km/h do 140 km/h. Manévrování by měl usnadnit (kromě poloměru otáčení 10,6 m) i 360stupňový systém čtyř kamer.

Uvnitř se můžete těšit na nové pojetí palubní desky iCockpit s centrálním displejem a dotykovou obrazovkou v jednom zakřiveném panelu o úhlopříčce 21 palců. Najdeme zde také nastavitelné přepínače iToggles, volič jízdního režimu se přesunul ze středového tunelu na palubní desku.

Přední sedadla mají certifikát zdravých zad AGR a mohou být vyhřívaná i chlazená, nově je výhřev k dispozici i na zadních sedadlech. V kabině se nachází 17 úložných přihrádek s celkovým objemem 34 litrů, prakticky se tváří také kufr s kapacitou 520 litrů (dle VDA V210) u předokolek a 470 litry u čtyřkolky. Na palubě nechybí tepelné čerpadlo, baterie je chlazena kapalinou. Peugeot u ní poskytuje záruku 8 let nebo 160.000 km s garancí kapacity 70 %. Ceny zatím nebyly zveřejněny.