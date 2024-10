Nový Peugeot 5008 dorazil do Česka. Luxusní koráb pro sedm! Elektřina tu dává velký smysl

Tak jsme se dočkali. Nová generace Peugeotu 5008 měla světovou premiéru už v březnu letošního roku, ale teprve nedávno proběhla mezinárodní prezentace (pro české novináře nakonec národní) a čtvrtkem 24. října je vůz konečně oficiálně na českém trhu. Přivítali jsme ho v Čelákovicích nedaleko Prahy, a sice v nádherné funkcionalistické Volmanově vile z konce třicátých let.

Takže co od nového Peugeotu 5008 očekávat? Předně v něm nehledejte nic jiného, než rodinné SUV se sedmi místy k sezení, které je tady pro lidi, hledající výrazný design, kvalitu na úrovni luxusní třídy a pokročilé asistenty. Role plnohodnotného MPV (byť bez bočních šoupaček) se Peugeot 5008 vzdal už s příchodem druhé generace v roce 2016, takže trend pokračuje. A když už jsme u těch trendů, prohlubuje se i ten nejnovější – elektrifikace.

Peugeot 5008 má v nabídce jediný spalovací motor, a dokonce i ten je hybridní. Verze Hybrid 136 e-DCS6 staví na benzinové dvanáctistovce (100 kW, 230 N.m) kombinované s elektromotorem (15 kW, 51 N.m), dvouspojkovou automatickou převodovkou a Li-Ion baterií o kapacitě 0,89 kWh. Trhač asfaltu to nebude, ale rozjede se na téměř 200 km/h a na stovce je za 11,3 sekundy. Diskusní hrdinové ohrnou nos, ale upřímně: potřebujete na běžné denní jízdy do práce, do školy a nákupy něco víc?

Na dlouhé přesuny jsou tady překvapivě elektrické verze, které jsou v nabídce aktuálně dvě a třetí je na cestě. Už ta základní má 157 kW (210 koní), 345 N.m a 73kWh akumulátor, na který v kombinovaném cyklu WLPT ujede 500 km (ve městě až 615 km). Hnaná jsou přední kola, na stovce budete za méně než 10 sekund a maximální rychlost činí 170 km/h.

Z hlediska dojezdu je ještě zajímavější verze Long Range s akumulátorem o kapacitě 96,9 kWh. Chápete to? Téměř 100kWh akumulátor v úplně normálním mainstreamovém autě! Zatím chybí oficiální dynamické parametry této verze, výkon navýšený na 170 kW by však mohl nárůst hmotnosti daný větší baterií alespoň částečně vyvážit a dynamika by tedy mohla být podobná jako u základní verze. Dojezd na jedno nabití činí až 664 km.

V následujících měsících nabídku doplní i verze Dual Motor s výkonem 240 kW (320 koní) a pohonem všech kol (na každé nápravě je jeden elektromotor). Jedinou volbou je ovšem základní 73kWh baterie, protože ta větší už by zřejmě narážela na zástavbové možnosti použité platformy STLA Medium.

Peugeot 5008 a e-5008: technická data a české ceny Verze 1.2 Hybrid 136 EV 157 kW/73 kWh EV 170 kW/96,9 kWh Motor R3, benzin, turbo + mild-hybrid elektromotor vpředu elektromotor vpředu Objem [cm3] 1199 - - Výkon [kW] 100 157 170 Točivý moment [N.m] 230 345 - Max. rychlost [km/h] 198 170 - Zrychlení 0-100 km/h [s] 11,3 9,7 - Maximální dojezd [km] - 615 - Využitelná kapacita akumulátoru [kWh] - 73 96,9 Maximální dobíjecí výkon [kW] - 160 160 Poháněná kola přední Vnější rozměry [mm] 4791 x 1895 x 1694 Rozvor [mm] 2901 Pohotovostní hmotnost [kg] 1705 2218 - Zavazadlový prostor [l] 348-916/2232 Allure [Kč] 820.000 1.150.000 1.260.000 GT [Kč] 920.000 1.250.000 1.360.000

Kolik stojí?

Nový Peugeot 5008 vstupuje na český trh s výbavami Allure a GT, oproti minulé generaci tedy chybí výbava Active.

Nejdostupnější 5008 vyjíždí na 19palcových litých kolech, má vyhřívaná přední sedadla s certifikátem AGR, připravu pro tažné zařízení, bezdrátovou konektivitu, šest airbagů, digitální kokpit s dvojicí 10palcových displejů, posuvnou zadní lavici, automatickou dvouzónovou klimatizaci či bezdotykové odemykání a startování. To vše za 820.000 Kč s hybridním pohonem, 1.150.000 Kč se základním elektrickým pohonem a 1.260.000 Kč s prodlouženým dojezdem.

Výbava GT je u všech motorů o 100 tisíc korun dražší. Zahrnuje například litá 20palcová kola, adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, Pixel LED světlomety, zakřivený digitální displej s úhlopříčkou 21 palců, vyhřívaný volant či sportovní hliníkové pedály a opěrka levé nohy.

Fakta a zajímavosti: