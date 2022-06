Nový Peugeot 408 oficiálně: Sází na komfortní cestování, netradiční karoserii a bohatou výbavu

Peugeot pokračuje v modelové ofenzivě a přináší na trh novinku v segmentu C. Láká nejen na dravý designový jazyk, ale také na pokročilé technologie.

Francouzská automobilka Peugeot představuje nový model s označením 408. Jak je vidět, obyčejná SUV už dnes tak úplně netáhnou. Automobilka šla cestou kombinace SUV a karoserie fastback. Vůz má 4,69 metru na délku a 1,48 metru na výšku, to vše při rozvoru 2,79 metru. Designově si vůz nelze splést a jasně zapadá do rodiny vozů Peugeot, a to včetně ikonických světelných „tesáků“ vpředu a zadních svítilen připomínajících drápy. Kola vozu mají rozměry 17 až 20 palců.

Uvnitř se Peugeot chlubí 18,8 centimetry místa v druhé řadě sedadel pro kolena. Zavazadlový prostor pak činí v základním uspořádání 471 až 536 litrů, po sklopení druhé řady sedadel pak 1583 až 1611 litrů. Řidiče bude čekat jíž známé prostředí, ovšem s novým digitálním přístrojovým štítem a systémem infotainmentu, u kterého jsme rádi, že už vidíme tlačítko s domácí obrazovkou.

Model 408 bude k dispozici ve třech motorizacích. Základem je zážehový tříválec PureTech o objemu 1,2 litru, který dosahuje výkonu 96 kW (130 koní). Další dvě jednotky jsou pak plug-in hybridy. Základem obou je čtyřválcová šestnáctistovka naladěná na 150 a 180 koní. Elektromotor má vždy výkon 81 kW. Od toho se také odvíjí kombinovaný výkon, který činí 180, respektive 225 koní.

Lithium-iontová baterie plug-in hybridů má kapacitu 12,4 kW. K dispozici jsou pak dva typy palubních nabíječek - standardní o výkonu 3,7 kW a za příplatek o výkonu 7,4 kW. V případě vyššího výkonu se akumulátor nabije za 1 hodinu a 55 minut. Takto je to po stránce motorů zatím vše. Zámořské trhy se dočkají ještě silnější zážehové motorizace o výkonu 225 koní.

Peugeot 408: Dostupné technické údaje Motorizace Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 130 Objem [ccm] 1598 1199 Výkon [Kw/ot.min] 110/6000 132/6000 96/5500 T. moment [N.m/ot.min] 250/1750 250/1750 230/1750 Výkon elektromotoru [kW] 81 - Kombinovaný výkon [kW] 133 165 - Pohon předních kol Převodovka EAT8 Hmotnost [kg] - 1706 1393 Délka [mm] 4687 Šířka [mm] 1859 Výška [mm] 1478 Rozvor [mm] 2787

Všechny motory jsou spárované s 8stupňovou automatickou převodovkou. Poháněná kola jsou výhradně přední, čtyřkolka nyní není v plánu. Cestování ve voze má být především příjemným zážitkem. Tak třeba přední sedadla dostala označení AGR od německé asociace odborníků na ergonomii. Kvalitu vzduchu monitoruje systém AQS a od výbavy GT máte k dispozici také filtrací znečišťujících plynů a částic Clean Cabin.

Z asistentů lze očekávat klasicky adaptivní tempomat, výstrahu na provoz za vozidlem, systém sledování slepých úhlů, ale také noční vidění, které má skupina Stellantis velmi povedené. Boční okna v první řadě jsou vrstvená (od úrovně Allure) pro lepší zvukovou izolaci a vyšší bezpečnost, čelní sklo lze zase za příplatek vyhřívat. O dostupnosti vozu na českém trhu vás budeme informovat. Výroba vozu začne na konci tohoto roku a na trhu bude na začátku roku 2023. Veškeré detaily včetně cen bychom měli znát v září.