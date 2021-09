Benzin jen tříválec

Před řidičem je nyní výhradně elektronická přístrojová deska s úhlopříčkou deset palců. Nabízí se ve dvou variantách: základní dvourozměrná a lepší s 3D efektem, která je standardně ve výbavách GT a GT Pack. Řidič může měnit zobrazení, samotná čitelnost, přesněji orientace v údajích je ale pouze průměrná. Navíc 3D efekt vytváří při čtení zvláštní pocity, které nejsou každému příjemné. Stejnou úhlopříčku má i obrazovka rozhraní, u níž stojí za pozornost virtuální tlačítka i-Toggles, které lze konfigurovat (a tedy jim přiřazovat různé funkce) a tím se rychle dostávat do různých podmenu. Z jízdy víme, že třeba přímý vstup do navigace byl velmi vítaný.

Nové 308 zaslouží obrovskou pochvalu za to, že stále nabízejí vznětový motor. Ano i BlueHDi si můžete koupit, byť pouze s objemem 1,5 litru a výkonem 96 kW. Jedná se o hliníkový agregát řady DV5 upravený v rámci poslední emisní normy Euro 6.3. Jde o první diesel PSA, který již nevyužívá částicový filtr s aditivy, ale konvenční a tedy bezúdržbový. Dále je zde systém SCR, čili vstřikování močoviny do výfuku. Pokud zvolíte diesel, máte na výběr skvělý osmistupňový automat EAT8 (konstrukce Aisin), nebo šestistupňovou manuální převodovku. My jsme jej vyzkoušeli se samočinnou převodovkou v „krátké“ karoserii. Překvapila nás velmi nízká hlučnost, kdy při jízdě skoro nepoznáte, že řídíte diesel. Sladění s převodovkou bylo rovněž zdařilé a tedy bez výhrad. Některým kolegům ale přišla tato verze 308 méně obratná a také poněkud měkčí v rychle projížděných zatáčkách. My jsme tento dojem neměli.

Alternativou k dieselu je benzinový model s motorem PureTech 110, respektive 130, kdy první je k dispozici pouze s manuálem, u druhé verze máte opět na výběr. Jak asi tušíte, jedná se o motory EB2T upravené pro Euro 6.3, tedy tříválce s turbodmychadlem a přímým vstřikováním paliva. Ve snaze vyzkoušet ruční řazení, sáhli jsme po PureTech 130. Zpřevodování bylo dle očekávání dost těžké. Samotné řazení je sice lehké a přesné, ovšem páka zbytečně dlouhá. Také spojkový pedál měl pocitově velmi dlouhý „mrtvý“ krok, než lamela zabrala. Po chvíli jsme si však zvykli.

Jízdní vlastnosti 308 kladou důraz na kvalitu jízdy. Auto je pohodlné, zároveň se ale velmi dobře řídí, byť na nějakou divočinu to není. Přesto, svižně lze jet zatáčkami bez problémů, přičemž na vaší straně je i přesné a dobře vyvážené řízení, které je kolem středu rozumně strmé, takže auto nepůsobí nervózně. Zároveň ale umožňuje v kombinaci s malým volantem zvládnout projet i ostré zatáčky s rukama v základní poloze. A také ovládací síla na volantu se zdá vcelku přirozená, což velmi vítáme.

Dobijte si 308

Po zážehové a vznětové verzi bylo nasnadě vyzkoušet technicky nevyspělejší 308 a sice plug-in hybrid. V nabídce jsou dvě verze - slabší Hybrid 180 e-EAT8 a výkonnější Hybrid 225 e-EAT8. Vždy ale s pohonem výhradně předních kol. Technika je v obou případech stejná včetně lithium-iontového akumulátoru s kapacitou 12,4 kWh. Dokonce i elektromotor je shodný s výkonem 81 kW. Rozdíl je tudíž ve spalovacím agregátu, který se chlubí 110, respektive 132 kW. Plug-in hybrid je jedinou motorizací se zážehovým čtyřválcem, který je poslední evolucí motorů řady EP. Slabší verze se na druhou stranu chlubí delším elektrickým dojezdem 60 km (dle WLTP), výkonnější nabízí o pouhý jeden kilometr kratší „emisně čistý“ akční rádius.

Trochu překvapivě ani plug-in hybrid s karoserií kombi nepoužívá vzadu vyspělejší zcela nezávislé zavěšení. Nutno ale dodat, že i s torzní příčkou auto jezdí velmi dobře. Kladem je osmistupňová samočinná převodovka, kdy elektromotor je vložený mezi ní a spalovací agregát. Testovaná trasa s kombi SW ve výbavě GT Pack měřila osmdesát kilometrů a celou jsme ji projeli průměrnou rychlostí 37 km/h se spotřebou 1,1 litru. Akumulátor byl na začátku přirozeně zcela nabitý. V souvislosti se samočinnou převodovkou musíme zmínit její ovládání, které kombinuje drobný přepínač, kterým volíte režimy R, N a D s tlačítky pro parkovací režim (P) a mód zvýšené rekuperace B.

Jenže plug-in hybrid je také o dobíjení, takže kolik času zabere? Pokud využijete běžnou zásuvku 230 V/50 Hz při dobíjecím proudu 8 ampér, akumulátor se zcela nabije za sedm hodin a pět minut. Při dvojnásobném dobíjecím proudu se doba zkrátí na 3 hodiny a 50 minut a při uplatnění wall boxu a proudu 32 A se baterka nabije za jednu hodinu a 55 minut. Na akumulátor dává Peugeot záruku osm let nebo 160.000 km, přičemž garantuje, že kapacita nepoklesne pod 70 procent.

Ceny a výbavu probíráme v další kapitole