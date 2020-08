Nový Peugeot 3008 se ukáže již za týden. Co můžeme od omlazeného SUV čekat?

Peugeot 3008 se v příštím týdnu ukáže v omlazené podobě. Automobilka upřesnila, že facelift evropského Auta roku 2017 dorazí již v úterý 1. září. Informace o voze mají být do posledního okamžiku tajné, na francouzském blogu značky forum-peugeot.com se však již objevily první fotografie (v galerii), které odhalují finální podobu vozu.

Nový Peugeot 3008 bude mít přepracovanou podobu, která si bere vzor z dvojice 208 a 2008. Výrazné změny budou především na přední části, kde uvidíme signifikantní osvětlené kly nových předních světlometů, širokou přední masku či výrazné nasávací otvory v nárazníku. Další snímky pak ukazují i ochranné lemy okolo blatníků.

Zadní část vozu s velmi nízkým oknem se pak podle fotografií téměř nezmění. Jiná by však měla být grafika zadních svítilen. Minimum změn nás pak podle všeho čeká i v interiéru, kde fotografie odhalují snad jen nový infotainment s úhlopříčkou 10“ a pravidelným obdélníkovým tvarem.

Motorová nabídka prozrazena nebyla. Pravděpodobná je však přítomnost aktuálních tříválcových jednotek 1.2 PureTech. S jistotou také můžeme počítat s novým plug-in hybridem. V roce 2021 by pak mohla dorazit zajímavá ostrá varianta PSE. Tento elektrifikovaný pohon s výkonem okolo 257 kW by měl řidiči nabídnout nevšední dynamiku.

Nový Peugeot 3008 se měl odhalit již na začátku léta. Jeho premiéru však značka posunula kvůli pandemii koronaviru. Na konci tohoto roku už by však novinka měla být na trhu. V dohledné době nás čeká také facelift většího modelu 5008. Zbrusu nová generace SUV 3008 by pak měla dorazit do tří let.

Galerie doplněná o aktuální verzi vozu.