Nabídka nového Peugeotu 208 pro český trh je rozdělena do čtyř linií. Nejlevnější, označená jednoduše Like, zahrnuje pouze dvanáctistovku PureTech o výkonu 55 kW. Základní cena činí 295.000 Kč, bavíme se ale o akční nabídce, kterou Peugeot vytvořil pro uvedení nové generace 208 na český trh. Slevy přitom nejsou nízké – pohybují se od čtyřiceti do šedesáti tisíc korun. Nebýt akční slevy, vyšel by nejlevnější Peugeot 208 na 335.000 Kč.

Peugeot 208 Like nabízí například šest airbagů, tempomat s omezovačem rychlosti, manuální klimatizaci, elektricky ovládaná přední okna, rádio či halogenové světlomety s integrovanými denními světly. Vůz má 15palcová ocelová kola s velkoplošnými kryty a žlutou metalízu Faro. Ta je standardem pro všechny výbavy, za ostatní laky se připlácí od šesti do sedmnácti tisíc korun.

Linie Active vychází na nejméně 315.000 Kč (akční sleva 45.000 Kč). Kola jsou stále ocelová, avšak o palec větší, nad rámec výbavy Like počítejte s lepším rádiem s USB, elektricky ovládanými a vyhřívanými zpětnými zrcátky s integrovanými LED směrovkami, lepším i-Cockpitem (7palcový displej namísto 5palcového) či multifunkčním volantem. I nabídka motorů je širší. Tříválec PureTech má až 100 koní a automat, můžete zvolit také turbodiesel 1.5BlueHDi.

Verze Allure začíná po padesátitisícové slevě na částce 403.000 Kč, pod kapotou už však má motor PureTech o výkonu 100 koní. Výbava zahrnuje litá 16palcová kola, LED světlomety a svítilny, automatickou klimatizaci, středovou loketní opěrku vpředu, i-Cockpit s 3D zobrazením, parkovací senzory nebo couvací kameru. Motor PureTech 100 můžete mít s manuální i automatickou převodovkou (rozdíl 50.000 Kč), turbodiesel 1.5 BlueHDi 100 s manuálem začíná na 443.000 Kč (po sleva 60.000 Kč).

Nejdražší a zároveň nejšmrncovnější verzi představuje GT Line s cenou od 458.000 Kč (PureTech 100 po slevě 37.000 Kč). Jako jediná z nabídky má motor 1.2 PureTech 130 o výkonu 96 kW, který je standardně spojen s automatickou převodovkou. Nad rámec linie Allure dostanete litá 17palcová kola, textilní koberečky, chromovanou koncovku výfuku, tmavé čalounění stropu, zatmavená zadní okna, sedadla se zesíleným bočním vedením či ambientní osvětlení interiéru.

Cenu elektrické verze české zastoupení Peugeotu zatím nezveřejnilo. Uvedení nové generace 208 na náš trh proběhne 28. listopadu, vůz je však možné objednávat už nyní.