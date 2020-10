Nový Opel Mokka se poprvé ukázal v ČR. Na tuhle sexy stylovku se vyplatí počkat!

V případě nového Opelu Mokka by dávalo smysl hovořit o druhé generaci, je to však trochu složitější. Zatímco první vydání, které bylo uvedeno v roce 2012 a v rámci faceliftu si do názvu přidalo i písmenko X, vznikalo pod křídly GM a nabídlo i pohon všech kol, novinka představená v letošním roce stojí na platformě CMP a sdílí techniku s malými modely koncernu PSA. Technicky vzato jde o bráchu Peugeotu 2008 či crossover odvozený od Opelu Corsa, ani s jednou z uvedených definic neuděláte chybu.

Jde o módní crossover do města, které v posledních letech rostou jako houby po dešti. A dokonce i v řadách značky Opel, která už téměř čtyři roky vyrábí model Crossland X. Během prvního statického představení nové mokky v pražských Vysočanech jsem se tedy nemohl nezeptat, zda si modely Crossland X a Mokka nepolezou do zelí. A prý nepolezou. Zatímco Opel Mokka má v rámci portfolia zastávat funkci sexy stylovky pro lidi, kteří se chtějí odlišit, Crossland X zůstává vozem, u nějž převládá cíl naplnění požadavku „value for money“.

V tuto chvíli je těžké říci, kolik bude nový Opel Mokka. České zastoupení značky Opel už prý má k dispozici první „nástřel“ cen z centrály, ten ale údajně nekoresponduje s tím, co chce značka českým zákazníkům nabídnout. Podbízet se ale nemusí. Jedním z konkurentů nové mokky totiž bude Volkswagen T-Cross, který aktuálně začíná na částce 467.900 Kč (1.0 TSI/70 kW). Téměř jisté ovšem že, že bude mokka dražší než crossland, což by aktuálně znamenalo základní cenu okolo 400.000 Kč (bez akční slevy).

Chytrá a sexy. Co chtít více?

Opel nám v pražských Vysočanech představit hned dvě nové mokky najednou. Bílou s černou kapotou a červenými detaily (GS Line) a rosničkově zelenou v linii Ultimate (vrchol nabídky), do které byste ale benzin nebo naftu lili zbytečně – šlo totiž o elektromobil, který vstoupí do prodeje společně s běžnými spalovacími verzemi. Elektrická verze se od té spalovací liší pouze absencí koncovky výfuku, kterou zase přinejmenším Mokka GS Line přiznává. V obou případech se jedná o designovou pecku, na kterou se vyplatí počkat.

Nová mokka je první Opel osazený novou tváří nazvanou Opel Vizor. Tvar odkazuje na kupé Manta ze 70. let (v galerii), byl představen u konceptu GT X Experimental z roku 2018 a naživo vypadá naprosto famózně. Celá příď je krásně hladká a v kombinaci s výrazně tvarovanou kapotou vypadá vůz svalnatě. Mnohem lépe na mě působilo celočerné provedení verze GS Line se spalovacím motorem, doplněné o červené lišty táhnoucí se od kapoty až k zadnímu oknu. Nic pro konzervativce, na ty ale nová mokka primárně necílí.

Je super, že se podařilo odkaz vnějšího design přenést i dovnitř. Černá s červenou totiž byly v bílo-černém kousku nastoupeny v míře víc než hojné. Mokka může mít 12palcový virtuální kokpit a 10palcový displej infotainmentu, klimatizace má samostatný panel a pod středovou obrazovkou zůstala fyzická tlačítka pro rychlý přístup k základním funkcím. V době, kdy nová auta ve velkém o klasická tlačítka přicházejí, je to skoro až zázrak.

Všimněte si navíc, jak je celá přístrojovka kratinká, respektive kolik místa řidiči zůstává před koleny. Mokka je snad první auto, u nějž jsem neměl potřebu si volant nastavovat blíže k tělu, ale spíše jsem jej zasouval do přístrojovky. Pak mi došlo, že to není až tak dobrý nápad, protože bych musel řídit s koleny pod bradou, takže pro člověka s výškou 190 centimetrů je zbylý prostor mezi koleny a přístrojovkou spíše nevyužitý. Neříkám ovšem, že to musí platit obecně. Však znáte některé holky a jejich snahu sedět co nejvýš a blízko a volantu… Ty budou v Opelu Mokka spokojené!

Vpředu se mi sedí skvěle, sedadla jsou pohodlná, všechny potřebné prvky mám hezky na dosah rukou, jen řadicí páku bych u verzí s automatem hledal marně. Jak už je dnes pomalu zvykem, místo klasického voliče řadíte režim jízdy malinkým by-wire voličem, který udělá tu samou službu, ale šetří místo. Na rozdíl od Peugeotu 2008 nemusíte lovit tlačítko pro vypínání systému aktivního hlídání jízdních pruhů v útrobách infotainmentu, ale máte ho na středovém tunelu, ruční brzda je elektronická a nechybí ani snadno dostupný prostor pro větší mobilní telefon, který rovnou i nabijete. Jsem spokojený!

Zatímco karoserie nové mokky je téměř o 13 cm kratší než u předchozí generace a stejně vůz ztratil i do výšky, rozvor 2557 mm ještě o dva milimetry narostl. „Za sebe“ se posadím s drobnou rezervou před koleny, nástupní prostor dozadu není úplně nejmenší, ale spíše se budete potýkat s výraznějšími podběhy zadních kol. A co se prostoru nad hlavou týče, tam jsem v pohodě do té doby, než se opřu o hlavovou opěrku. Přímo nad ní je totiž na vnitřním obložení střechy schod. Vzadu to zkrátka není primárně pro dlouhány, ale přežijí tam v pohodě.

Kufr má základní objem 350 litrů, podlážku nastavitelnou ve dvou rovinách a pravidelný tvar. U crossoveru to naprosto stačí, stěhovák z něj nikdo dělat nebude. Rozdíl mezi spalovací a elektrickou verzí spočívá v tom, že ta elektrická nemůže mít rezervní kolo, prostor pro něj ale bývá započítán v objemu kufru. Pohled do technických dat udělal jasno. Zatímco „spalovák“ má v základu 350 litrů a po sklopení zadních opěradel nabídne 1105 litrů, Mokka-e (elektrická) disponuje 310, respektive 1060 litry.

Pořád je z čeho vybírat

Jak již bylo řečeno, nová mokka vstoupí na český trh začátkem příštího zároveň se spalovacími motory i jako elektromobil. V prvním případě se bavíme o tříválcích 1.2 Turbo s výkony 74 a 96 kW, z nichž ten silnější může být vedle šestistupňového manuálu párován také s osmistupňovým automatem (případ bílo-černého kousku na fotkách). Nafťák je v nabídce jediný – jde o čtyřválec 1.5 CDTi z dílny PSA (Francouzi jej mají pod značením BlueHDi) s výkonem 81 kW a šestistupňovým manuálem.

Nový Opel Mokka: Technická data spalovacích verzí Motor 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.5 CDTi Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1499 Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 Největší výkon [kW/min-1] 74/5000 96/5500 81/3500 Točivý moment [N.m/min-1] 205/1750 230(1750) 250/1750 Převodovka 6M 6M (8A) 6M Vnější rozměry [mm] 4151 x 1791 x 1531, 2557 Provozní hmotnost [kg] 1270 1275 (1295) 1295 Objem kufru min/max [l] 350/1150 Maximální rychlost [km/h] 188 202 (200) 190 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,6 9,1 (9,2) 10,8 Spotřeba [l/100 km] 5,5-5,7 5,5-5,6(5,9-6,0) 4,3-4,5

Žádný ze spalovacích motorů nové mokky se dle metodiky NEDC nevejde pod 100 gramů CO 2 na kilometr, k snížení průměru tedy musí pomoci elektromobil. Mokka-e má přední kola hnaná elektromotorem s výkonem 100 kW a točivým momentem 260 N.m a akumulátor s kapacitou 50 kWh by měl stačit k ujetí až 324 kilometrů. Vůz podporuje rychlonabíjením s výkonem až 100 kW, díky kterému se dostanete u nuly na 80 procent kapacity asi za půl hodiny. S 11kW wallboxem zabere nabíjení zhruba 5 a čtvrt hodiny.

Maximální rychlost elektromobilu je omezena na 150 km/h, z nuly na padesátce je za 3,7 sekundy a zrychlení z nuly na stovku zabere 9 sekund. Zajímavostí jsou zadní kotoučové brzdy, o těch si může nechat Škoda Enyaq iV jen zdát. Jde ale pochopitelně o nejtěžší verzi nabídky. Zatímco mokka se spalovacím motorem nepřekročí hmotnost 1,3 tuny, ta elektrická kvůli baterii váží téměř 1,6 tuny. Záruka na baterii je 8 let/160.000 km.