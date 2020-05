Nový Opel Mokka na dalších fotografiích. Design čerpá inspiraci z konceptu GT X

O návratu malého crossoveru automobilky Opel jsme vás informovali již koncem minulého měsíce. Nová Mokka bude vyšší sourozenec hatchbacku Opel Corsa a bude tedy sdílet platformu i s Peugeotem 208 či DS3 Crossback. Nyní značka vypouští do světa nové fotografie maskovaného prototypu.

Druhá generace crossoveru Mokka se právě blíží k finální fázi testování. Kompletní odhalení by nemělo být daleko, protože do prodeje má jít už příští rok. Až se tak stane, vstoupí na trh s těžkou konkurencí. Již přeplněný trh crossoverů má své dominantní hráče, ke kterým se řadí třeba Renault Captur, Peugeot 2008 či Volkswagen T-Cross.

Opel tvrdí, že novinka zachová stejné rozměry jako měl předchůdce, ale bude o 120 kilogramů lehčí. Nabídku motorů by si měl crossover převzít z výchozího hatchbacku Corsa. To znamená tříválcové benzinové jednotky 1.2 PureTech, ale i vznětovou patnáctistovku se čtyřmi válci.

Dorazí pak samozřejmě i elektrická varianta. Peugeotu e-2008 vystačí 50kWh baterie na více jak 300 km jízdy. To samé pohonné ústrojí by se pak mělo dostat i do Mokky. Samotný design vozu pak zatím těžko soudit, momentálně jde jen o další ze série upoutávek.

Automobilka nicméně tvrdí, že hotový produkt bude silně inspirován konceptem Opel GT X Experimental z roku 2018. Tento koncept Opel představil krátce po převedení značky pod křídla koncernu PSA a měl nám naznačit, jakým směrem se chce v budoucnu ubírat. Uvidíme ale, až se novinka zcela odhalí.

Galerie doplněna o fotografie konceptu Opel GT X Experimental.