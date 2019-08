Nový Opel Insignia přijede v roce 2022. Bude dalším autem, které pohltí Francouzi

Opel Insignia je jedním z posledních modelů německé značky, který se teprve chystá na zásadní změny pod křídly francouzského koncernu PSA. Současná generace vysluhujícího liftbacku a kombi se ještě dočká modernizace, zcela nové generace bychom se ale podle nejnovějších informací měli dočkat už do tří let.

Alespoň to tedy zmiňuje německý Auto Bild, který rovněž dle předpokladů uvádí pro novou Insignii využití francouzské platformy EMP2. V základu by tedy nový Opel sdílel techniku již používanou například u Peugeotu 508. A po stránce celkových proporcí by si Insignia udržela stylověji pojatou karoserií se splývající zádí – Peugeot ji dnes u 508 popisuje jako „fastback“. Na nový kombík ale určitě dojde také.

Designové směřování nových modelů již Opel nakousl třeba novou Corsou nebo dřívějším konceptem GT X Experimental. Podobné prvky masky, grafiky světlometů a křivek se tedy čekají rovněž v případě nové Insignie. Zbavit by se přitom Opel neměl ani sportovněji střižené varianty Insignie s označením GSi.

Pod kapotou nové generace se rovněž očekává technika Peugeotu, tedy 1,5litrové až dvoulitrové přeplňované jednotky na benzin či naftu. Stejně tak by si Insignia vypůjčila i plug-in hybridní ústrojí z 508. Nakonec je současně Opel silně zaměřen na elektrická ústrojí, takže v budoucnu nebude překvapením ani čistě elektrická Insignia.