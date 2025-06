Nový Opel Frontera dorazil do Česka a už jsme se svezli. Není drahý a na nic si nehraje

Kolik jste ochotni dát za středně velký crossover se slušným motorem a spoustou místa uvnitř? Opel si myslí, že by to mělo být 500 tisíc korun.

Je tomu téměř rok, co české zastoupení Opelu ukázalo novinářům první předprodukční kousek nové generace modelu Frontera hezky naživo. A nejenom jim. Vůz byl vystaven v nákupáku na pražském Černém Mostě a byl v podstatě na očích cílové skupině zákazníků. Jsou to lidé, kteří hledají prostorné auto na malém půdorysu, s hezkým designem i bohatou výbavou a samozřejmě za rozumnou cenu. A přesně taková nová frontera je.

Vstupem Opelu Frontera na náš trh Opel v podstatě uzavřel modernizaci nejdůležitějších segmentů současnosti. Malá SUV zastupuje hravá mokka, na opačném konci spektra je nový Opel Grandland. Někde mezi je 4,4 metru dlouhá frontera stojící na malé stellantisí platformě Smart Car, kterou využívá i Fiat Grande Panda nebo Citroën C3, respektive C3 Aircross. S francouzským bratrancem vznikají ve stejné továrně Stellantisu v Trnavě, Opel ale říká, že je vůz navržen v domovském Rüsselsheimu a tomu odpovídá i jeho naladění.

Novou fronteru jsme už v minulosti několikrát představili. Naposledy společně s materiály z mezinárodní prezentace. Osobně jsem se ale posadil za volant vůbec poprvé a musím uznat, že to byla příjemná, řekl bych upřímná hodinka strávená na silnicích mezi pražským Braníkem a Vraným nad Vltavou.

145 mild-hybridních koní

A přejdu hned k tomu, proč si myslím, že je to auto upřímné. Ono si totiž na nic nehraje. Uvnitř je to samý tvrdý plast, sem tam oživený hezkým dekorem, volant je velký, ovládací prvky jsou snadno dosažitelné a nechybí ani na dnešní dobu luxus v podobě klasického panelu automatické klimatizace. Sedadla nemají certifikaci AGR, jak bývá u Opelu zvykem, ale jsou rozměrná a pohodlná, navíc sedák by měl podle informací Opelu snižovat tlak na kostrč. To znamená, že dojedete dál, aniž byste se v sedadle kroutili a museli se každou chvíli protahovat.

Odkládacích prostor je tady dost a Opel si dokonce vyhrál i s chytrými prvky, jako třeba elastickým popruhem před voličem automatické převodovky, díky kterému do prostoru pro lahve a kelímky bezpečně uložíte i větší věci – třeba tablet. Středová loketní opěrka je vysoká a posuvná, což je také vítané. Asistenty pro udržování v jízdním pruhu a upozornění na překročení povolené rychlosti vypnete raz dva tlačítky nalevo od volantu.

Vyzkoušel jsem verzi Edition, což je v podstatě vstupní výbava, respektive ta levnější ze dvou nabízených na českém trhu. Vzhledem k tomu, že už v základu výbavou hodně naložené auto stojí půl milionu, mi „bakelitové“ vnitřní kliky dveří až tak nevadí, navíc kdo by chtěl více hezčích materiálů, může sáhnout po verzi GS s litými koly místo designových plecháčů a cenou vyšší o rovných 100 tisíc.

Opel nezastírá, že byla frontera vyvinuta s ohledem na nízké náklady (stejně jako všechny vozy Stellantisu na platformě Smart Car), láce tady ale alespoň na první pohled vidět není. Jasně, frontera nemůže mít Matrix-LED světlomety Intelli-Lux, full-LED světlomety však má, a dokonce i s automatickým přepínáním dálkového režimu. Zmíněné plecháče („moje“ auto mělo bílé) vypadají skvěle, ale stejně bych asi nakonec šel do litých kol, byť si za ně Opel nechá u verze Edition zaplatit 18 tisíc.

Co mě ale opravdu překvapilo, je množství místa na zadních sedadlech. Měřím 190 cm a místa pro nohy tady bylo jako v oktávce, navíc i nástupní prostor je bohatý a nechybí ani USB přípojky pro zadní cestující. Frontera může být i sedmimístná, ale dobrovolně bych si místo na zavazadla neubíral. Navíc v sedmimístném uspořádání už z kufru prakticky nic nezbude. Takhle máte 460 litrů v základu a 1600 litrů po sklopení zadních opěradel. A to už vystačí kdekomu.

S motory se to má jednoduše: buď zvolíte elektromobil s výkonem 83 kW a 44kWh baterií, na kterou ujedete asi 300 km (dorazí i verze s dojezdem okolo 400 km), nebo si vyberete hybridní benzinovou jedna-dvojku Turbo s výkonem 81 či 107 kW. Já dostal tu silnější.

Jde v podstatě o univerzální motor Stellantisu nabízený i v grandlandu, přičemž i tady je kombinován výhradně s automatickou šestistupňovou převodovkou eDCT. Je to mild-hybrid s akumulátorem o kapacitě 0,9 kWh, při rekuperaci energie hučí trochu jako tramvaj a ve vysokých otáčkách tříválcovou kadenci nezapře. Silnější verze je na stovce za 9 sekund, ta výkonově slabší o dvě sekundy pomaleji a obě by měly brát okolo 5,3 l/100 km. „Moje“ testovací auto ukazovalo průměrnou spotřebu 7,2 l/100 km, ale kdo ví, jak s ním předtím kdo jezdil. Já jsem „stlačil“ spotřebu na rovných sedm litrů.

Opel v prezentaci často zmiňoval Německo, platforma Smart Car však byla vyvíjena také s ohledem na indický a jihoamerický trh a tam si na odhlučnění moc nepotrpí. Frontera by zasloužila „utišit“ od motoru, podvozku i oken, aby dosahovala takové úrovně jako třeba současná astra nebo nový grandland. Není to vyloženě hlučné auto, ale se zavázanýma očima bych Opel netipoval. Totéž se týká podvozku – je rozverný i na 16palcových kolech a to jsou v nabídce kola ještě o palec větší. Nekomfortní auto to ale v každém případě není a vzhledem k původu jeho technického základu bych vsadil i na větší robustnost.

Prostě a jednoduše...

To podstatné jsem vystihl vlastně už v samotném titulku: Opel Frontera je upřímné auto, které si na nic nehraje a je za rozumnou cenu. Dát 500 tisíc za středně velký crossover mi jako hloupost nepřipadá, navíc co se elektrické verze týče, ta je jenom o 130 tisíc dražší a vzhledem k charakteru auta „do města a kolem komína“ mi vlastně dává o fous větší smysl než hybridní turbobenzin. V autě velikosti Opelu Frontera není špatný, ale nikdy nebude tak hladký jako elektromobil. A právě větší hladkost by fronteře podle mě prospěla ze všeho nejvíce.

Opel Frontera: Technické údaje a české ceny Motorizace Hybrid 1.2 Turbo (MHEV) Hybrid 1.2 Turbo (MHEV) Objem [cm3] 1199 1199 Válce/ventily 3/4 3/4 Výkon [kW/min-1] 74/5500 100/5500 Točivý moment [N.m/min-1] 205/1750 230/1750 Systémový výkon [kW] 81 107 Pohon přední kola Převodovka eDCT6 Zrychlení 0-100 km/h [s] 11,0 9,0 Maximální rychlost [km/h] 180 190 Hmotnost 5/7 míst [kg] 1344/1376 Rozměry [mm] 4385 x 1795 x 1655 Rozvor [mm] 2670 Objem kufru [l] 460/1600 Akční cena Edition [Kč] 499.990 579.990 Akční cena GS [Kč] 599.990 639.990

Zdroj: Autorský článek | Foto: Opel, Video: Auto.cz