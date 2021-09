Nový Opel Astra ST vykreslen dle fotek špionů. Snad mu povedené tvary vydrží!

Dvojče nedávno představeného Peugeotu 308 SW se již prohání po silnicích v maskování, z něj se kolegům ze serveru kolesa.ru podařilo vyčíst jeho podobu. A jak je známe, ta máže být až na drobné detaily přesná. Dle špionážních fotek bude příď odpovídat hatchbacku, střecha v zadní části by měla klesat jen velmi pozvolně. Všimnout si lze ostré hrany, která běží přes kliky předních dveří až k zadním světlům.

Nový Opel Astra oficiálně: To jsme mohli čekat. Je poslední se spalovacími motory

Vůz na platformě EMP2 od Peugeotu by měl dostat stejnou skladbu motorů jako hatchback. Připravit se tedy můžeme na tříválcové přeplňované benzinové motory s 81 kW (110 k) nebo 96 kW (130 k) o objemu 1,2 litru a turbodiesel 1.5 CDTi s 96 kW. V nabídce by měly figurovat i plug-in hybridní verze s benzinovou 1.6, jedním elektromotorem a baterií o kapacitě 12,4 kWh ve dvou výkonových úrovních – 132 kW (180 k) a 165 kW (225 k). Oba modely by mohly ujet až 60 kilometrů na čistě bateriový pohon.

První jízda s novým Peugeotem 308: Golf z Francie se zlepšil! V rámci možností...

Ohledně praktičnosti bude zřejmě Opel následovat postup, který platí ve srovnání krátké 308 s Astrou – tedy o pár litrů navíc pro německou značku. Francouzský hatchback nabízí 412 litrů a Astra 422 litrů, 308 SW má 608 litrů, takže Sports Tourer by teoreticky měl mít o chlup větší přepravní kapacitu. Ostré verze se stejně jako v případě galského sourozence nedočkáme.