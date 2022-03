Obměna portfolia Opelu pod novým majitelem pokračuje astrou, jedním ze základních pilířů nabídky. Německá novinka s retro nádechem se nebojí sportovat ani modernizovat.

Je to už 86 let od uvedení prvního Opelu Kadett a přesně 60 roků od chvíle, kdy se celá řada vozů, později přejmenovaných na Astru, začala označovat písmenem. V roce 2022 jsme tak už u L a je to vůbec poprvé v historii řady, kdy auto není vyvinuto pod taktovkou General Motors. Nová astra je již od základu produktem koncernu Stellantis a jako taková sdílí techniku s nedávno uvedenou třetí generací Peugeotu 308.

Na pohled to ale není poznat. Zatímco předchozí generace designem nikdy příliš nevynikaly, novinka zaujme povedeným mixem modernosti a retro stylingu. Maska Vizor, inspirovaná klasickou mantou ze 70. let, dle našeho názoru astře obzvláště sluší. Designéři se ale snažili tvarem sloupku D navázat i na slavný Kadett D. Rovněž zbytek ostře řezané karoserie úspěšně kryje francouzské geny a působí překvapivě sportovně.

Také interiér se vydal německou cestou. Ponechal si fyzické ovládání klimatizace a velký volant, přešel ale na dva velké displeje dominující palubní desce. Jeden nahrazuje přístrojový štít, druhý slouží jako multimediální systém. Oba mohou být ve vyšších výbavách schované pod jednolitým průhledným krytím, takže dodávají palubě nádech futurismu. Proti předchozí generaci se rozměry výrazně nezměnily, více auto narostlo jen do šířky (1860 vs. 1809 mm). Navíc se o 15 mm snížilo. Nabídka místa v kabině je slušná. Spoustu prostoru máme na zadních sedačkách na nohy i hlavu, dostatečně velké a neomezené jsou také otvory dveří. Kufr hatchbacku je se 422 litry nadprůměrný, v plug-in hybridní verzi ale o 70 litrů přijde.

Plynulejší

Astra L je první generací, do níž se dostává hybridní pohon. Jde o známou kombinaci čtyřválcové šestnáctistovky s elektromotorem umístěným vpředu a celkovým výkonem 133 kW. Na elektrifikovanou verzi se dá očekávat značný důraz, proto nás hned na letišti čekala flotila žlutých bzučivých hatchbacků.

S plug-in hybridním systémem francouzsko-německé pobočky koncernu Stellantis máme zkušenosti, nová astra a její francouzský sourozenec už jej ale vyladili téměř do dokonalosti. Překvapuje nás, jak plynule a neznatelně přepíná mezi elektrickým a hybridním režimem, většinou se obejde i bez velkého vytáčení motoru. Vyzkoušeli jsme si ale i čistě elektrickou jízdu, po 38 svižných kilometrech nám auto ukázalo spotřebu 21,9 kWh a zbývající dojezd 6 km. I s vybitou baterií je pořád dostupná většina výkonu a nepoznáváme rozdíl v dynamice. Po dalších 100 km v hybridním režimu se ukázala i spotřeba benzinu 4,7 litru.

Základem nabídky ale stále zůstávají spalovací jednotky. Po portugalském pobřeží jsme protáhli 96kW tříválec s manuální převodovkou. V nízkých otáčkách má stále sklony k dunění a vibrování, od 1700 min-1 se ale probudía začne táhnout. V kopcovitém terénu kolem Lisabonu nám jeho dynamika přišla adekvátní i pro svižnější jízdu. Příjemná je také šestistupňová manuální převodovka, lehce zapadající do vymezených drah. Na konci 50km projížďky nám displej prozradil průměrnou spotřebu 6,4 l/100 km.

Opel Astra: Základní technické údaje naftových motorů Motor 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.5 CDTi 1.6 Turbo PHEV Zdvihový objem 1199 1199 1499 1598 Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 81/5500 96/5500 96/3750 110/4250 Celkový výkon 133 Točivý moment [N.m/min] 205/1750 230/1750 300/1750 360 Převodovka 6M 6M (8A) 6M (8A) 8A Maximální rychlost 199 210 209 225 Zrychlení 0-100 10,5 9,7 10,6 7,6 Spotřeba WLTP 5,4-5,5 5,4-5,7 (5,6-5,8) 4,3-4,5 (4,5-4,6) 1,1 Provozní hmotnost 1332 1341 (1371) 1424 (1438) 1678 Délka x šířka x výška, rozvor 4374 x 1860 x 1442, 2675

Pohodlnější

Chybět nebude ani diesel, i když pouze v jediné výkonové verzi 96 kW. Na výběr dá mezi manuální a automatickou převodovku, se kterou jsme dostali vůz k provětrání. Typický zvuk vznětového motoru astra tlumí obstojně, po chvíli zahřívání už v kabině není téměř slyšet. Dynamicky si stojí jen kousek pod srovnatelným benzinem, ani tady není problém předjíždět pomalé portugalské řidiče. Problém nám však dělá značná prodleva po sešlápnutí plynového pedálu, ačkoliv osmistupňový automat reaguje rychle a plynule. Při cestě na letiště, vedoucí primárně po dálnici, se spotřeba zastavila na 5,3 l/100 km.

V Opelu se snažili od sourozence odlišit i specificky naladěným řízením a podvozkem. Řízení proto působí příjemně přímočaře a téměř sportovně, takže je radost se s ním vrhat do zatáček. Úpravou prošlo také naladění tlumičů a dorazů, které jsou tužší při překonávání nerovností na rozbitých cestách. Nebyl ale problém s uskakováním ani dusotem, více si umí zabubnovat jen těžší plug-in hybrid. I ten však dokáže působit až sportovním dojmem.

Na český trh astra naplno vtrhne koncem dubna, kdy dorazí první kusy pro zákazníky. Plnohodnotný test ale přineseme dříve. Ještě v první polovině roku dorazí také verze kombi. A příští rok se obě karosářské varianty dočkají také čistě elektrických pohonů, čímž se uzavře kompletní nabídka pohonů novinky z Rüsselsheimu.

Opel Astra šesté generace: Motory a ceny pro český trh Motor 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.5 CDTi 1.5 CDTi 1.6 T PHEV Výkon [kW] 81 96 96 96 96 133 Převodovka 6M 6M 8A 6M 8A 8A Edition [Kč] 479.990 499.990 549.990 549.990 599.990 799.990 Elegance [Kč] 539.990 559.990 609.990 609.990 659.990 859.990 GS Line [Kč] - 579.990 629.990 629.990 679.990 879.990 Ultimate [Kč] - - 689.990 - 739.990 939.990

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.