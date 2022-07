Nový Opel Astra je konečně v Česku. Už jsme se svezli, ten podvozek je neuvěřitelný!

S novou astrou budete chtít jezdit pořád. A čím horší povrch silnice bude, tím více ji budete uznávat.

Někdo říká, že už Opel dělá jenom „překapotované“ peugeoty. Co se techniky použité u osobních vozů týče, je to dnes až na výjimku v podobě insignie pravda, pro Opel to však byla asi ta nejlepší věc, jaká ho mohla potkat. Kdo ví, co by s ním dnes bylo, kdyby se nezačlenil pod koncern Stellantis. Osobně proti technice Francouzů nic nemám, navíc Opel si zakládá na německé výrobě a prioritou je pohodlí při dlouhých přesunech. A pohodlí je přece něco, co ocení úplně každý.

Opel Astra se vyrábí více než třicet let a za tu dobu se ho prodalo více než 15 milionů kusů. Aktuální šestá generace si odbyla českou premiéru už v lednu letošního roku a osobně jsem si ji krátce vyzkoušel už v polovině března v rámci jízd Auta roku, na pořádné svezení ale došlo až nyní. Český Opel si pro novináře připravil super trasu vedoucí z pražské Pankráce do Dlouhé Lhoty u Příbrami, celkem jsme po silnicích snad všech kvalit a typů najeli hodně přes 100 kilometrů a odhalili první výhody i nevýhody.

Na tradiční redakční test to nestačí, už tento týden jsme si ale jednu z aster, které byly v rámci prvních „ostrých“ jízd k dispozici, vzali na delší dobu. Pod kapotou má naftový čtyřválec 1.5 CDTi o výkonu 96 kW, pro první seznámení na českých silnicích jsem si však vzal lidovější verzi s dvanáctistovkou Turbo (silnější verze s 96 kW) a manuálem. Takové auto dnes v základní výbavě Edition stojí nejméně 559.900 Kč, v době uvedení na český trh ale stálo o 60.000 Kč méně. Já měl k dispozici vůz ve výbavě Elegance, který s pár doplňky navíc vyšel na 662.490 Kč.

Jednu věc vám řeknu rovnou: nový Opel Astra je krásné auto. Na první pohled bych netipoval, že jde o sourozence Peugeotu 308, s nímž sdílí platformu EMP2 (verze 3), motory i palubní systémy. Osobně jsem toho názoru, že astře asi nejvíce sluší nový designový styl v čele s hladkou maskou Opel Vizor. Stejně jako u 308 můžete mít černý paket, to je ale směr, kterým se vydává řada automobilek. Přestože pak logo poznáte až při bližším pohledu, hned víte, že jde o opel. Stačí se mrknout třeba na tvar zadního sloupku karoserie, který odpovídá SUV Grandland nebo crossoveru Mokka.

Nová astra je 4374 mm dlouhá, 1860 mm široká, 1472 mm vysoká a rozvor náprav činí 2675 mm. Rozměry téměř odpovídají Peugeotu 308 a rozvor mají oba hatchbacky na milimetr stejný. Už minulá generace astry se chlubila tím, kolik se ušetřilo hmotnosti a místa například úpravou zadních sedáků, stejně jako si zakládala na kvalitních materiálech i zpracování. Jenže uvnitř novinky mám trochu smíšené pocity.

Dřív se tomu říkalo strohost, dneska detox

Opel hovoří o „detoxu interiéru“, za nímž si můžete představit minimum kudrlinek, dva displeje s úhlopříčkou 10" (Pure panel) a naštěstí i zachování alespoň nějakých klasických tlačítek. Jenže zatímco na fotkách vypadá subtilní přístrojovka senzačně, osobní setkání budí rozpaky. Důvodů je více: lesklého plastu je tolik, že zanedlouho máte všude před sebou spoustu ťapanců a usazeného prachu, dvířka schránky pod středovými výdechy ventilace působí křehce a roleta zakrývající velkou schránku na středovém tunelu také není zrovna bytelná. Řadicí páka šestistupňového manuálu má zvláštní tvar, ale hezky padne do dlaně. Volant má menší tloušťku věnce, ale vyloženě užovka to není, a trochu jsem si zvykal na to, že zobrazení dat o jízdě „nenaklikáte“ tlačítky na volantu, ale tlačítky na páčkách blinkrů a stíračů. Inu, Francouzi…

Co ale oceňuji a co je zároveň jeden z hlavních důvodů, pro které bych dal astře přednost před Peugeotem 308, je už samotná klasická přístrojovka. Dávno víme, že peugeotí i-Cockpit s malinkým volantem a nad ním čnícím přístrojovým štítem nemusí vyhovovat každému, zároveň se ale najde dost lidí, kterým vyhovuje. Mně ne, pozice s volantem na stehnech není ideální, protože i když si najdu alespoň přijatelnou polohu k řízení, nevydrží dlouho kvůli tomu, jak si během jízdy poposedám. Uznejte, vydržíte řídit hodiny v kuse, aniž byste sebou šoupli? V astře tohle prostě nehrozí.

Podvozek zvládne mnohem více

Jak jsem zmiňoval, jako první jsem vyzkoušel lidovější verzi s dvanáctistovkou. Ačkoliv má označení Turbo, jde o „starý dobrý“ celohliníkový tříválec Pure Tech od PSA, v mém případě s výkonem 96 kW a točivým momentem 230 N.m. Tenhle motor mám rád a obzvláště v kombinaci s manuální převodovkou. Zvládá nízké otáčky, ve středních je krásně živý, jen v těch vysokých už se nic moc neděje, ale běžnému řidiči astry to zřejmě moc vadit nebude. Jde o nejdynamičtější neelektrifikovanou astru v nabídce (stovka za 9,7 sekundy, maximálka 210 km/h), pokud ale pomýšlíte na sportovnější jízdu, moc se neradujte.

Tedy ne, že by to nešlo, ale nepočítejte s tím od prvního metru. Pokusy o dynamické rozjezdy ztroskotaly. Motor sice vytočíte do vyšších otáček, jakmile ale pustíte spojku, elektronika okamžitě omezí výkon a rozjezde se… no prostě standardně. Jakmile ale naberete tempo (a že to jde fakt rychle), začnou se dít věci. Kombinace výkonu a nízké hmotnosti dělá z astry lehkonohou mršku, která se mimořádně hbitě protahuje zatáčkami, rychle mění směr, nevytřese z vás duši a v oblouku vás díky malým náklonům karoserie nevyhodí ze sedla. Celou dobu přitom máte naprostou kontrolu nad situací. Trochu mě ale mrzí odhlučnění kabiny. V rychlostech nad 100 km/h je aerodynamický svist slyšet více, než bych si představoval, a když jedete po mokré silnici, více vynikne i hučení pneumatik.

Možná si řeknete, že takhle přece musí jezdit i Peugeot 308, jenže změn na podvozku je tolik, že lze astru považovat za svébytné auto s vlastním charakterem. Cílem bylo vytvořit auto se snadným ovládáním, stabilitou a bezpečím při vysokých rychlostech a pevným, ale zároveň komfortním podvozkem. Základem je tuhá karoserie a nápravy uložené v měkčích silentblocích, což může fungovat na nerovnostech v přímce, ale při vyhýbacích manévrech pocítíte zavlnění zádi a lehkou „gumovitost“.

Taková byla už minulá astra, ani ta nová ale na limitu nepřekvapí nečekanými kroky. Oproti Peugeotu 308 má specificky nastavené tlumiče, tužší pružiny a stabilizátor zadní nápravy či specificky nastavené řízení. Samotné řízení není přehnaně tuhé, ale ani bych o něm nemluvil jako o přeposilovaném. Prostě vám hezky padne do rukou a nabídne dostatečnou zpětnou vazbu. Šestistupňová manuální převodovka je stran přesnosti řazení bez výhrad, ale je na ní znát, že je poskládaná s ohledem na co nejnižší emise motoru. Ten je ale naštěstí příjemně pružný, takže si často při zrychlení vystačíte bez nutnosti podřazovat.

Závěr

Když uvážím, jak perfektní podvozek nová astra má, se slzou v oku vzpomínám na minulou generaci před faceliftem, která měla šestnáctistovku s výkonem 147 kW (200 koní) a manuál. Byla skvělá! Ta nová má ale z mého pohledu podvozkově ještě více potenciálu a kdyby dokázala nabídnout silný turbobenzin bez elektrifikace, byl by to skvělý sleeper. Nová astra může mít až 225 koní, ovšem už jde o plug-in hybrid a tím pádem i o kompromis, pokud nejste na té správné vlně. Jsem si jistý, že podvozek zvládne ještě více, přes 225 koní však astra nenabídne.

Co bude dál?

Nový Opel Astra na českém trhu zatím dostupný pouze jako klasický hatchback. Dorazí i kombi ST, které nabídne nejenom delší zadek a tím pádem i větší kufr (422 vs 597 litrů), ale rovněž o 57 mm delší rozvor náprav. Na kombi si ale budeme muset počkat přinejmenším do konce letošního roku, spíše až do prvního kvartálu příštího roku. Už delší dobu však víme, že cenový rozdíl oproti hatchbacku činí 30.000 Kč.

Na rozdíl od insignie nenabídne nový Opel Astra sportovní verzi GSi, o derivát však zákazníci nepřijdou. Zmíněná 225koňová verze totiž ponese označení GSe (zatím je v nabídce pouze slabší verze se 180 koni), přičemž elektrifikace je zřejmá už z názvu. Vedle toho v příštím roce dorazí i ryze elektrická verze jménem Astra-e. Těží z výhod použité platformy, která je kompatibilní se spalovacími, hybridními i ryze elektrickými pohony. Bližší specifikace zatím nevíme, lidé od Opelu však slibují zajímavý dojezd na jedno nabití.

Nový Opel Astra: Fakta a zajímavosti

Pure Panel může, ale nemusí být překrytý elegantním sklem. Rozdíly pramení z úrovní multimediálního systému.

Novinkou jsou Pixel Matrix LED přední světla s 84 segmenty v každém světlometu. Minulá astra měla v každém světlometu 8 segmentů.

Přestože nová astra v letošním roce výrazně zdražila, zájem zákazníků to nesnížilo.

Aktuálně Opel eviduje téměř 700 objednávek, přičemž největší zájem by měl být o linii Elegance.

Motor nejsilnější astry (1.6 Turbo PHEV) je shodný s plug-in hybridním SUV Grandland s pohonem předních kol.

Plug-in hybridní astra může jet na elektřinu rychlostí až 135 km/h a má o 10 litrů menší objem nádrže než běžné spalovací verze (42 litrů).