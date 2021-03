Nový Nissan Z odhalen v produkční formě. Od prototypu se moc neliší

Japonský Nissan si v nabídce drží sportovní automobil z rodiny Z již od roku 1969. V této tradici hodlá pokračovat i nadále, což potvrdil loňský podzim prototypem Z Proto. Na sociální sítě už začínají prosakovat první fotografie a videa produkční verze. První várka pochází zřejmě z transportu vozu.

Produkční verze si zachovala kontury prototypu, což ostatně potvrdily i fotografie z australského patentového úřadu, které se na internetu objevily v polovině letošního ledna. Oficiální odhalení má však ještě čas. Hotové auto bysme měli vidět koncem tohoto roku, jiné zdroje pak uvádí až rok 2023.

Každopádně nás čeká sportovní kupé s dvakrát přeplňovaným vidlicovým šestiválcem, který bude možné spárovat s manuální převodovkou. Na fotografiích produkční verze se nicméně potvrzuje i přítomnost automatu. Čísla si automobilka prozatím nechává pro sebe, logickým krokem by ale bylo použít agregát z Infiniti Q60 o výkonu 406 koní.

Motor by měl pohánět pouze zadní nápravu. Na další informace si ale budeme muset ještě počkat. Kvůli emisním limitům zatím ani není jasný příchod do Evropy. Nissan by se na našich trzích musel pořádně opřít do elektromobility. Uvidíme tedy, jak si povede elektrickému SUV Ariya.