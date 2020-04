Nový Nissan X-Trail se ukázal na patentových snímcích. Dorazit by mohl ještě letos

Současná třetí generace Nissanu X-Trail prošla modernizací naposledy v roce 2017 a poprvé se objevila v roce 2013, tudíž je jasné, že u japonské automobilky už chystají nástupce. Design populárního SUV Nissanu v nové generaci se přitom částečně odhaluje, jelikož španělský magazín Motor.es přináší uniklé patentové snímky vozu.

Grafický návrh nového X-Trailu ukazuje SUV ze všech stran. Není překvapením, že model se drží upraveného designového jazyku, který už předvedl například nový Juke. Hlavní světlomety jsou užší a zahlazeny v masce a pravděpodobně je doplňuje další pár světel níže, vycházející z postranních (možná falešných) otvorů přístupu vzduchu.

Podle španělské publikace má design a zmíněné osvětlení vpředu odpovídat maskovaným prototypům, které byly zahlédnuty při testování v Las Vegas (v USA se X-Trail prodává pod jménem Nissan Rogue). Patentové snímky pak ukazují záď s mnohem výraznějšími prolisy než doposud a stále docela vysoko umístěnými svítilnami.

Velkou proměnou nejspíše projde palubní deska, kterou snímky zobrazují s kompletně novou architekturou a především nově rozloženým středovým panelem. Obrazovka infotainmentu se přesunula nahoru a trčí do prostoru, zatímco výdechy a ovládání klimatizace se nacházejí níže. Na scéně by se mohl objevit i plně digitální přístrojový štít před řidičem.

O technice nového X-Trailu toho zatím příliš nevíme. SUV by si ale mělo ponechat nabídku benzinových i naftovým motorizací, přičemž hybridní varianta bude zcela jistě přídavkem do portfolia. Nissan totiž mířím směrem jednoho milionu prodaných elektrifikovaných modelů do roku 2022 a X-Trail s tímto cílem určitě pomůže.

Premiéra nové generace Nissanu X-Trail se očekávala ještě letos, nicméně v případě řádění pandemie koronaviru je možné, že plány automobilky budou podobně jako u ostatních značek opožděny.

Galerie doplněna o současnou třetí generaci Nissanu X-Trail.