Nový Nissan X-Trail na dosud nejlepších ilustracích. Do reality už zřejmě nemá daleko

Nedlouho po úniku patentových ilustrací nové generace Nissanu X-Trail se do práce pustil tým ruského magazínu Kolesa.ru, aby na základě již zveřejněného „dokreslil“ možnou podobu nástupce populárního SUV. Lze předpokládat, že neoficiální ilustrace nebudou daleko od finální podoby nového X-Trailu.

Upravený designové jazyk, který už předvedl například nový Juke, zde v barvách vyniká ještě zřetelněji. Už ze zachycených prototypů bylo přitom zřejmé, že užší LED světlomety pod linií kapoty doplní další pár světel níže, vycházející z postranních (možná falešných) otvorů přístupu vzduchu.

Záď by se měla dočkat mnohem výrazněji prolisovaného víka kufru, zatímco svítilny budou nadále umístěny vcelku vysoko pod úrovní zadního okna. Pohledně pak vypadá výrazný střešní spoiler, pokračující z tmavě lakované střechy.

Stylizaci interiéru sice ruská publikace nepřináší, patentové ilustrace (v galerii) již ovšem naznačily kompletně novou architekturu s nově rozloženým středovým panelem, kdy se obrazovka infotainmentu přesune nahoru a bude trčet do prostoru, kdežto výdechy a ovládání klimatizace najdou místo níže.

O technice nového X-Trailu toho zatím příliš nevíme. SUV by si ale mělo ponechat nabídku benzinových i naftovým motorizací, přičemž hybridní varianta bude zcela jistě přídavkem do portfolia. Nissan totiž mířím směrem jednoho milionu prodaných elektrifikovaných modelů do roku 2022 a X-Trail s tímto cílem určitě pomůže.

Premiéra nové generace Nissanu X-Trail se očekávala ještě letos, nicméně v případě řádění pandemie koronaviru je možné, že plány automobilky budou podobně jako u ostatních značek opožděny.