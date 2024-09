Nový Nissan Qashqai byste přehlížet neměli. Už jsme se svezli, uvnitř je opravdu super

Nissan se rozhodl během faceliftu SUV Qashqai k odvážnému kroku a radikálně změnil jeho design. Přední maska se inspirovala samurajskou zbrojí, LED světlomety dávají autu úplně nový světelný podpis a dostal třeba mnohem lepší infotainment. V Česku navíc nasadil velmi hezký ceník, takže má předpoklady posílit svou pozici na trhu. S autem jsme se nyní už poprvé svezli.

Design je naživo skvělý, neokoukaný a není v něm taková snaha zaujmout na první pohled něčím křiklavým. Metalíza stojí 19.900 Kč, my jsme měli ještě takovou lepší, za 22.900 kč s odstínem červená sunset. Kola jsou podle výbavy 17 až 20palcová. Ovšem pozor, k verzi e-Power, o níž bude řeč za chvíli, jsou standardem 18palcová kola i v základní výbavě.

Kompaktní SUV se může rovnat se Škodou Karoq nebo Hyundaiem Tucson. Osvěžující pak není jen zvenku, ale i uvnitř. My seděli ve vyšší výbavě s bohatým pokrytím z alcantary, která byla na palubní desce, ale třeba také na středovém tunelu. Ovládání klimatizace je tlačítky, displej infotainmentu je přehledný a klasická tlačítka má i volant. Je velmi snadné se s autem sžít.

Volič převodovky je řešený jen takovou posuvnou packou na středovém tunelu, takže se snáze dostanete k přihrádce bezdrátového nabíjení. Schválně se podívejte do galerie, jak šikovně je interiér vyřešený. Jinak grafiku přístrojů není nijak originální nebo nápaditá, ale alespoň se v ní budete snadno orientovat.

Odpůrci tříválců budou jistě jásat, protože Qashqai má výhradně čtyřválec o objemu 1,3 litru. Má 140 až 158 koní, možnost automatu i manuálu, a dokonce i pohon všech kol. Tříválec je k mání pouze v případě, že zvolíte pohon e-Power, což je podle automobilky most mezi spalovacim a elektrickým autem.

Nefunguje jako hybrid ani jako plug-in hybrid. Do tohohle auta jenom tankujete a spalovacím motorem si vyrábí elektřinu pro elektromotor, který pohání kola. Spalovací motor je tedy generátor. Znamená to také, že se auto chová jako elektromobil, ovšem bez velkého a těžkého akumulátoru (má pouze 1,97 kWh) nebo nízkého dojezdu, protože nádrž má krásných 55 litrů a nominovaná spotřeba je 5,3 až 5,4 l/100 km.

My jsme během krátké projížďky dosáhli spotřeby 6,1 l/100 km, ale úsporná jízda nebyla prioritou. Největším překvapením u nového qashqaie je velmi jemné a příjemné řízení. Celkově je pohyb auta, natož s pohonem ePower takový nenucený a přirození. Díky větší tloušťce čelního okna a lepšímu těsnění je také jízda tišší než předtím. Zároveň je auto v rámci kategorie velmi komfortní a velké díry otravují spíše akusticky.

Výkon 140 kW (190 koní) bych však autu ani zdaleka nehádal, ačkoliv výrobce slibuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy. Je to svižné auto, to ano, ale pod číslovkou 200 koní si možná představíte něco dravějšího. Vpředu je McPherson, vzadu torzní příčka, jen u dvacítek kol máte Multi-Link. Objem zavazadelníku se pohybuje od 455 do 504 litrů, podle zvolené výbavy.

V autě jsme byli ve dvou zhruba dvacet minut, takže jsme neměli možnost ho pořádně prozkoumat, na to bude čas až při běžném redakčním testu. Naše první dojmy také neznamenají, že vše okolo e-Power je zalité sluncem. Tato verze dle tabulek neutáhne víc než 750 kg a je o zhruba 200 kg těžší než čistě benzinové jednotky. Takže uvidíme, ale zatím se to jeví jako velmi zajímavé auto, které by se nemělo přehlížet.