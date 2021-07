Nový Nissan Qashqai má kompletní ceny pro Česko. 30.000 Kč vám odpustí hned

Když české zastoupení automobilky Nissan prezentovalo začátkem června na pražské náplavce nejnovější generaci crossoveru Qashqai, padla i první oficiální česká cena. Částka 539.000 Kč se vázala k nejnižší výbavě Visia a základnímu motoru, taková kombinace ale vždycky nemusí znamenat úplné holátko se slabým výkonem. Zatímco někteří konkurenti začínají s tříválcem, Nissan rovnou vsadil na čtyřválec, a navíc s výkonem, který u konkurenčních vozů znamená spíše střed nabídky.

Nový Nissan Qashqai konečně dorazil do ČR. Postaví český Nissan zase na nohy?

Kompletní český ceník nového Nissan Qashqai vstoupil v platnost 2. července. V rámci uvedení vozu na trh poskytl český Nissan pro všechny dostupné verze slevu 30.000 Kč, bez ní by tedy základní provedení Visia stálo 569.000 Kč. Ani tak by to ale za mild-hybridní benzinovou třináctistovku s výkonem 103 kW (140 koní) a slušnou výbavu nebylo moc.

Qashqai Visia má ve standardu 17palcová kola s velkoplošnými kryty, LED světlomety a zadní svítilny, manuální klimatizaci, adaptivní tempomat s automatickým omezovačem rychlosti, hlídání slepého úhlu se zásahem do řízení, zadní parkovací senzory, přední asistent krizového brzdění s rozpoznáním cyklistů, chodců a křižovatek, multifunkční volant, DAB rádio se čtyřmi reproduktory a bluetooth či volbu jízdního profilu. A k tomu znova připomínáme třináctistovku s výkonem 140 koní. To není špatné!

Podívejte se, jak se vyrábí nový Nissan Qashqai. Produkci předcházela tučná investice

Vybavenější provedení Acenta vychází na 599.000 Kč. Ve standardu má 17palcová litá kola, zadní parkovací kameru, automatickou dvouzónovou klimatizaci, infotainment s 8palcovým dotykovým displejem, inteligentní klíč či konektivitu Apple CarPlay (bezdrátově) a Android Auto (přes kabel). U linie Acenta si můžete připlatit za paket Winter (26.000 Kč), který zahrnuje vyhřívaná přední sedadla, volant i čelní sklo a diodové mlhovky. Všechny další výbavy mají tento paket ve standardu.

Prostřední verze N-Connecta stojí se 140koňovým turbobenzinem 684.000 Kč. Nad rámec linie Acenta dostanete jednak zmíněný paket Winter, ale také litá 18palcová kola, infotainment s 9palcovým displejem a navigací, tmavá skla zadních dveří a víka kufru, 360stupňový parkovací systém s detekcí pohybujících se objektů či 12,3palcový digitální přístrojový štít. Z příplatkových prvků se hodí zmínit pakety Tech ProPilot (28.000 Kč, pouze s automatem) a Tech Drive Assist (24.000 Kč), které zahrnují i head-up displej, nebo prosklenou střechu se střešními ližinami (20.500 Kč).

Nový Nissan Qashqai oficiálně: Jezdí i čistě na elektřinu, vybavený je bohatě

Linie Tekna je poslední, s níž je možné párovat základní benzinovou třináctistovku. Za nejméně 769.000 Kč dostanete výše zmíněné pakety, a nadto i 19palcová litá kola, adaptivní Matrix LED světlomety či elektricky nastavitelné sedadlo řidiče. Když pomineme dvoubarevné lakování, které pro výbavy N-Connecta a vyšší v nabídce za 11.000 Kč, můžete si zde připlatit pouze za audio Bose s deseti reproduktory a dvojitým subwooferem (20.500 Kč).

Zájemci o vrcholnou výbavu Tekna+ musejí sáhnout po výkonnějším ze dvou nabízených mild-hybridních motorů (1.3 DIG-T/116 kW). Za 854.000 Kč dostanete vůz s 20palcovými litými koly, audiem Bose, koženým čalouněním Nappa či elektricky nastavitelnými předními sedadly s masážní funkcí. Připlácet si pak můžete hlavně za techniku – kombinace vrcholné výbavy, silnějšího motoru a převodovky Xtronic vychází na 894.000 Kč, za totéž s pohonem všech kol dáte 934.000 Kč.