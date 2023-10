Nový Nissan do divočiny má pohon všech kol a schody do kufru. Víc zatím vědět nemáme

Automobilka Nissan představuje další koncept, který bude prezentovaný na japonském autosalonu Japan Mobility Show. Prvním z nich bylo čtyřdveřové SUV-kupé s velmi futuristickými tvary označené jako Hyper Urban. Ani druhé se designem nedrží zpátky a připomíná spíše dílo z počítačové hry. Jmenuje se Hyper Adventure a jak již název napovídá, jedná se o stroj pro dobrodružné výpravy.

Nečekejte ale off-road na rámu s lopatou na boku a stanem na střešních nosičích. Je to v podstatě velké SUV. Ohledně technických specifikací nebyla automobilka moc sdílná, ani nevíme, jakou kapacitu má akumulátor vozu. Ano, samozřejmě je to elektromobil. Taktéž nepadlo ani slovo o výkonu. Uvedeno ale je, že vůz nebude energii jen získávat, ale také rozdávat pomocí V2X, tedy že bude možné z vozu napájet různá zařízení.

Koncept je poměrně unikátní tím, že má schody. Jsou pod víkem zavazadelníku a mají sloužit k tomu, aby si posádka mohla v klidu vystoupat až do kufru, kde si může sednout, nebo je použít ke snadnějšímu zavázání přezkáčů. Interiér je pak stejně futuristický jako exteriér. A jelikož jde o auto do terénu, můžete počítat i s pohonem všech kol e4orce. Bližší informace se ale dozvíme až během konání autosalonu, tedy od 17. do 19. října.