Nový motor V12 z Dánska má splnit to, čeho se dnes všichni bojí. Má 1250 koní, bez hybridu

Automobilka Zenvo i nadále pokračuje ve vývoji nových technologií. Její nový model Aurora nám nyní představil svůj pohon.

Dánská společnost Zenvo Automotive zveřejnila první informace o novém spalovacím motoru, který bude pohánět již dříve oznámený hypersport Aurora. Vůz takové kategorie samozřejmě potřebuje pořádný výkon, ale Zenvo se překvapivě neuchýlilo k elektromobilitě, ačkoliv jde o severní zemi, kde se vozům s tímto pohonem daří. Zenvo jde úplně proti proudu, představuje totiž zbrusu nový vidlicový dvanáctiválec o objemu 6,6 litru. A ne jen tak ledajaký, má jít o nejsilnější dvanáctiválec na světě.

Sám o sobě má motor produkovat díky čtyřem turbodmychadlům výkon 1250 koní při 8000 otáčkách a pak může pokračovat až do omezovače v 9800 tisících. Motor by měl splňovat novou normu Euro 7, k čemuž si pomohl i vstřikováním Mahle. Na pohon kol ale nebude sám, bude mu pomáhat elektromotor, který přidá dalších 600 koní. Zenvo uvádí kombinovaný výkon obou motorů 1850 koní, tedy beze ztráty. Více budeme mít jasno až po představení vozu, což bude 18. srpna.

Zenvo motor popisuje jako modulární a bude možné z něj udělat šesti- i osmiválec. To se bude hodit v případě, že bude chtít rozšířit modelovou řadu o něco menšího, případně v budoucnu už takto velký motor prostě neprojde. V automobilce se zároveň nechali slyšet, že takové motory by bylo možné prodávat i separátně, takzvaně v krabici. Takto to dělá i Ford, který osmiválcové motory dodává pro různé individuální stavby.

Galerie doplněna o původní Zenvo.