Nový Morgan Supersport má dvě střechy, kufr a poprvé handsfree. Šestiválec BMW zůstává

Po ukončení modelové řady Plus Six již Morgan oficiálně představuje novou vlajkovou loď s šestiválcem pod kapotou. Model Supersport přijíždí s modernějším designem, který je další evolucí klasických proporcí a linií modelů britské značky. Kromě vylepšených jízdních vlastností si ale polepšil také svou využitelností a možnou výbavou.

Novinka Morganu stojí na vývojové variantě dosavadní hliníkové konstrukce Plus Six. Platforma s označením CXV nabízí vyšší tuhost a zároveň nižší hmotnost. Tradicí zůstávají ručně tvarované hliníkové panely karoserie, zatímco na udržitelnost hraje Morgan skutečností, že 60 % veškerého hliníku použitého na platformě a karoserii pochází z recyklovaného materiálu.

Některé designové prvky si bere Supersport z dříve představené barchetty Midsummer, ty však dále kombinuje s nebývalou praktičností. Po více než dekádě jde například o nový Morgan se zadním kufrem (otevíratelným na dálku přes klíček), na jehož víko lze volitelně umístit hliníkový, laserem vyřezávaný nosič zavazadel. Nabízenou plátěnou střechu z mohéru je zase možné doplnit pevnou střechou z uhlíkového kompozitu s poměrně rozměrným zadním oknem.

V interiéru se Supersport drží klasického uspořádání palubní desky, přirozeně ze dřeva, s analogovými budíky a fyzickými „knoflíky“ a voliči. Na druhou stranu je však také prvním Morganem, který nabízí handsfree telefonování skrze bluetooth, přičemž telefon lze odložit do přihrádky s bezdrátovým nabíjením. Dodatečné informace, včetně těch pro vylepšený audiosystém Sennheiser, se poté ukazují na skromném displeji mezi budíky.

Přeplňovaného třílitrového řadového šestiválce od BMW (B58 TwinPower Turbo) se roadster nevzdává. Stejně jako odchozí Plus Six přitom nabízí dostatečný výkon 340 koní (250 kW) a je spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF. Na původ techniky v kabině nadále odkazuje i moderní volič převodových stupňů BMW. Motoru každopádně Morgan přidává vlastnoručně laděný výfukový systém s aktivními klapkami.

Upravenou konfiguraci podvozku s novými rameny či stabilizátory a vyladěným řízením bude možné doplnit paketem Dynamic Handling, který podvozek vybaví nastavitelnými tlumiči Nitron a rovněž zajistí samosvorný diferenciál. Morgan nakonec pokračuje s možnostmi takřka neomezené personalizace vozu, jež částečně nakousla finální edice Plus Six Pinnacle. Cenovky Morganu Supersport začínají na 102.000 liber (cca 3 miliony korun).

Morgan Motor Company je britská rodinná automobilka. V jejím vedení je nyní vnuk zakladatele H. F. S. Morgana.

Morgan je typický ruční výrobou, poměrně dlouhými čekacími lhůtami a také tradičním retro-vzhledem svých vozů.

