Nový modely značky Hyundai si můžete postavit i doma. Jezdí ale jenom z kopce

U Hyundaie aktuálně nejvíc čekáme premiéru nové generace SUV Tucson. Nyní se ale přihlásil ke slovu s něčím docela jiným. Zbrusu nový projekt celosvětové značky vznikl v evropském technickém centru, je o půl metru kratší než městský minivůz i10 a nemá ani motor.

Jedná se totiž o minikáru, tedy vozítko poháněné pouze gravitací. Minikáry jsou určené dospělým i dětem a závodí se s nimi v projíždění branek z kopce. Jako materiál se používá většinou dřevo a jako spojovací materiál se používají klasické hřebíky a vruty. Materiál na závodní minikáru získáte jednou návštěvou železářství a stavebnin.

To uvádí i Hyundai. Jeho minikára je velmi jednoduchá. Taky na ní pracovalo jen devět lidí. Hyundai ukryl návod na stavbu v tomto odkaze. Zároveň ale vedoucí evropského designového centra Thomas Bürkle uvádí: „Nemyslím si, že jde o tom, aby lidi přesně to stavěli, co jsme navrhli. Děti jsou velmi kreativní a myslím si, že bychom jim měli dát prostor.“

Jako kola tak můžete použít kola třeba ze stavebního kolečka. V České republice se závody minikár běžně jezdí. Kvůli omezením se jich sice spousta ruší, ale zajímavá komunita tu určitě je.