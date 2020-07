Nový Mercedes třídy S ukazuje řízení zadní nápravy i chytré odpružení z GLS

Kousek po kousku nám Mercedes ukazuje novou generaci třídy S. Po odhalení přídě vozu a demonstrace nového head-up displeje s rozšířenou realitou se nyní upoutávky zaměřují především na interiér a nejnovější infotainment, stejně jako nové technologie, které najdeme na podvozku limuzíny.

Nahlédnutí do interiéru vlastně neukazuje nic nového, co bychom už neviděli na uniklých fotkách prototypu. Architektura kabiny je zcela nová a dnešní trend velkých displejů a dotykových ploch využívá naplno. Fyzické tlačítko v limuzíně najdete těžko. Nově však nechybí pohled na různá zobrazení přístrojového štítu nebo displeje infotainmentu pro posádku vzadu.

Dále Mercedes láká na pokročilý vzduchový podvozek třídy S, který bude po vzoru velkých SUV GLE a GLS vybaven systémem E-Active Body Control, průběžně měnícím tvrdost odpružení u každého kola zvlášť. Systém pomůže v „esku“ nově i po stránce bezpečnosti v rámci detekce bočního nárazu, kdy se vozu automaticky zvýší světlá výška, aby síla nárazu mířila do nižší a tužší části karoserie.

Nová třída S dostane také poprvé systém natáčení kol zadní nápravy pro zvýšení agility dlouhé limuzíny a například zjednodušení parkování v těsných prostorech. Systém bude Mercedes nabízet ve dvou verzích, přičemž maximálně se budou moci zadní kola vytočit až do úhlu 10 stupňů, ostatně na zveřejněných fotkách maskovaného prototypu jde výrazné natočení zadních kol skvěle vidět.

Naplno se má nová generace limuzíny představit už v září. Do té doby nás Mercedes určitě ještě poctí dalšími upoutávkami a informacemi. Elektrický ekvivalent EQS by se rovněž mohl ukázat do konce letošního roku, se startem prodejů v roce 2021.