Nový Mercedes třídy S odhaluje interiér. Ambientní osvětlení posune na další úroveň

Další týden, další upoutávka. Mercedes nás udržuje v napětí před úplným odhalením nové generace limuzíny třídy S. Po odhalení přídě vozu, demonstraci nového head-up displeje s rozšířenou realitou a ukázce chytrých řešení na podvozku se ještě jednou vracíme do kabiny.

Interiér nového „eska“ už Mercedes vlastně naplno odhaluje a nyní se soustředí mimo jiné na jeho ambientní osvětlení. Palubní deska, středový tunel, bočnice dveří… v podstatě všechny výraznější kontury částí interiéru budou nyní zářit, a to samozřejmě i v zadní části vozu, kde si cestující užijí vrcholného pohodlí.

Ambientní osvětlení pak v nové třídě S zakomponuje Mercedes i do funkcí asistenčních systémů. Například monitorování slepého úhlu bude řidiče varovat animací a zbarvením osvětlení do červena, přičemž stejnou funkci lze očekávat rovněž u dalších podobných systémů.

Po vzoru nejnovějších Mercedesů budou taktéž různá zbarvení a průběhy osvětlování kabiny propojeny s komfortními funkcemi vozu pro nastolení ideální atmosféry, ať už jde o masážní funkce sedaček, nastavení klimatizace, zrovna hrající hudbu nebo systém uvolňování vůně do interiéru.

Naplno se má nová generace limuzíny představit už v září. Do té doby nás Mercedes určitě ještě poctí dalšími upoutávkami a informacemi. Elektrický ekvivalent EQS by se rovněž mohl ukázat do konce letošního roku, se startem prodejů v roce 2021.