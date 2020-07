Nový Mercedes S ukazuje svůj head-up displej. Jeho rozšířená realita vypadá skvěle

Dosud jsme mohli kouknout na uniklé fotky interiéru nové generace Mercedesu třídy S, stejně jako na oficiální upoutávku, kde německá značka odhalila příď limuzíny. Nyní je středem pozornosti nový head-up displej, který bude řidiči pomáhat rovněž využitím rozšířené reality. Nové video ukazuje jeho zajímavé funkce.

Head-up displej s rozšířenou realitou (AR-HUD) samozřejmě rozšiřuje to, co vidíte před sebou na silnici. Vedle tradičního zobrazení rychlosti a dalších statických informací tak displej zasazuje do prostředí před řidičem řadu virtuálních ukazatelů, reagujících na současné podmínky jízdy a okolí.

Nechybí tak zdánlivě v prostoru se pohybující a vznášející šipka navigace, která vás přesně navede k odbočce nebo vás vyvede správným výjezdem z kruhového objezdu. Skvěle taky vypadá ikona cíle vaší cesty, k níž se postupně přibližujete, a je umístěna do prostoru před vámi. V reálném čase umí AR-HUD i červeně zvýraznit okraje vozovky v rámci asistenta pro udržování jízdy v pruhu nebo graficky ukázat bezpečný odstup od vozidla před vámi.

Nový head-up displej s rozšířenou realitou jen potvrzuje, co již řekl šéf Daimleru Ola Källenius. Novou třídu S totiž popsal jako „technologickou tour de force“. Ostatně to již naznačily snímky interiéru prototypu. Architektura kabiny je zcela nová a dnešní trend velkých displejů a dotykových ploch využívá naplno. Fyzické tlačítko v limuzíně najdete těžko.

Naplno se má nová generace limuzíny představit už v září. Do té doby nás Mercedes určitě ještě poctí dalšími upoutávkami a informacemi. Elektrický ekvivalent EQS by se rovněž mohl ukázat do konce letošního roku, se startem prodejů v roce 2021.