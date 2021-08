Nový Mercedes-Benz třídy C už dostal i základní diesel. Pod 1,1 milionu nejde

Nový Mercedes-Benz třídy C (W206) se nám oficiálně představil už letos v únoru, na širší nabídku motorizací jsme si však museli i po dřívějším spuštění konfigurátoru docela počkat. Teď už každopádně rozšířila paletu „céčka“ i základní naftová motorizace. Celkově tak nyní standardní třída C nabízí celkem desítku motorizací, když počítáme samostatně i varianty s pohonem všech kol 4Matic. A to Mercedes ještě nepředvedl očekávaný plug-in hybrid.

Jak už víme, třída C přešla v nové generaci na kompletně elektrifikovanou paletu motorů, nyní výhradně čtyřválcové mild-hybridy v zážehové i vznětové verzi, a to vždy ve spojení s devítistupňovou automatickou převodovkou. Mild-hybridem je tedy i nově doplněný výchozí diesel C 200 d, jehož dvoulitr nabízí 120 kW (163 koní), plus 15 kW (20 koní) navíc v rámci elektrického „boostu“ stejně jako u dalších motorů v nabídce.

C 200 d začíná s karoserií sedanu od ceny 1.125.300 Kč, v případě zvolení kombi čekejte příplatek 39.930 Kč (1.165.230 Kč). Pohon všech kol pak není pro základní diesel dostupný. Současnou nabídku motorizací a cen třídy C včetně benzinových verzí si můžete prohlédnout níže v tabulkách.

V základu „céčka“ očekávejte 17palcová litá kola, digitální přístrojový štít, velký infotainment MBUX s navigací, automatickou klimatizaci, vyhřívání předních sedadel, asistent hlídání mrtvého úhlu, zadní parkovací senzory s kamerou, adaptivní LED světlomety High Performance, samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, středový airbag nebo bezdrátové nabíjení pro telefony.

Základní konfiguraci lze poté rozšířit o luxusní linie Avantgarde či sportovní AMG. Linie AMG přidá za 129.082 Kč vedle ostřejšího vzhledu i sportovní volant, lepší sedadla, čalounění umělou kůží, ambientní osvětlení, 18palcová kola AMG nebo větší brzdové kotouče vpředu. Avantgarde za 57.992 Kč také upravuje exteriér (větší porce chromu nebo 18palcová kola) i interiér vozu (například komfortnější sedadla).

Mercedes-Benz třídy C (W206): Technická data a ceny zážehových motorizací Motorizace C 180 C 200 C 300 Zdvihový objem [cm3] 1496 1496 1999 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon

[kW/min] 125/5500-

6100 150/5800-

6100 190/5800 Točivý moment

[N.m/min] 250/1800-

4000 300/1800-

4000 400/2000-

3200 Elektrický boost [kW]+[N.m] 15+200 15+200 15+200 Převodovka 9A 9A 9A Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,6 7,3(7,1) 6,0(6,0) Max. rychlost [km/h] 231 246(241) 250(250) Komb. spotřeba [l/100 km] 6,2-6,5 6,2-6,6

(6,5-6,9) 6,6-7,0

(7,0-7,3) Pohotovostní hmotnost [kg] 1625 1650(1705) 1675(1730) Základní cena [Kč] 1.049.070 1.122.880

(1.188.220) 1.321.320

(1.386.660) V závorkách uvedeny hodnoty pro verze s pohonem všech kol 4Matic.