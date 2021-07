Nový Mercedes-Benz EQS naživo: Tohle je zřejmě nejlepší elektromobil na světě!

Od představení konceptu Vision EQS na frankfurtském autosalonu uběhly už dva roky, sériový vůz, který z konceptu vychází, se však představil teprve v dubnu letošního roku. Jak napovídá označení, jde o vlajkovou loď automobilky Mercedes-Benz na poli elektromobilů, a protože jde vývoj neustále dopředu, jednou musel dojít do fáze, kdy se dojezd elektromobilu na jedno nabití vyrovná běžným vozům dané kategorie se spalovacími motory. Tím elektrickým vozem je právě EQS, jehož první exempláře dorazily do Prahy a já měl možnosti si je naživo prohlédnout. A je to tedy pěkné sci-fi!

Kdo by hledal spojitosti mezi modely S a EQS, s výjimkou názvu jich moc nenajde. Mercedes-Benz EQS byl od počátku navrhován jako elektromobil, jeho platforma EVA není určená pro vozy spalovacími motory, navíc ani tvar a typ karoserie neodpovídá. Zatímco esko je klasický tříprostorový vůz s krátkým zadním víkem, EQS je fastback s výklopnou zadní stěnou a bezrámovými bočními okny. Karoserie je krásně čistá a pyšní se aerodynamickým odporem 0,2, což je dokonce lepší hodnota, než má Tesla Model S Plaid, o níž výrobce na oficiálních stránkách stále tvrdí, že jde o vůz s nejmenším odporem vzduchu na světě (0,208).

Pouze naznačená maska chladiče dnes nikoho nepřekvapí, novinkou nejsou ani výsuvné kliky dveří, překvapí však nemožnost otevřít přední kapotu. To mohou provádět pouze pracovních servisu a běžný uživatel to stejně nepotřebuje. Přední kufr EQS nemá a kapalina do vstřikovačů se doplňuje nálevkou schovanou v levém předním blatníku, dá-li se to vůbec blatníkem nazývat. Nemyslím si, že by Mercedes EQS přední kufr potřeboval. Ten zadní je velký až až (610 litrů v základu, maximálně až 1770 litrů) a nabídne i oddělený prostor pro nabíjecí kabely.

Vítejte v budoucnosti

Když jsem u těch dveří, ty vám umí EQS samo otevřít – stačí mít klíček v kapse a přiblížit se k vozu na vzdálenost menší než 1,5 metru. Po usazení za volant stačí šlápnout na brzdu, stisknout start a dveře se samy zavřou. Nenadřou se ani spolujezdci, ti však musejí pro zavření ťuknout do kliky či jemně zatáhnout za dveře. Všechno podléhá jistým podmínkám, pramenícím i z faktu, že systém ovládání bočních dveří pracuje se systémem sledování slepého úhlu. Jsou-li kolem vozu překážky (stěna, těsně zaparkované auto, chodci, cyklisté a další), dveře se samy nepohnou. Z místa řidiče je možné dveře ovládat prostřednictvím infotainmentu, než jsme ale našli příslušné menu, chvíli to trvalo.

Asi nejsem sám, komu vnější tvary Mercedesu EQS připadají futuristické, ještě více na větvi jsem ale byl po usazení za volant. Unikátní přístrojová deska Hyperscreen je složená z trojice displejů (šířka celého panelu je 141 cm!) překrytých jedním kusem ohnutého skla a je prostá jakýchkoliv fyzických tlačítek, což EQS dokonce povyšuje nad klasickou třídu S. Jde teprve o druhou generaci infotainmentu MBUX, a přestože je systém v EQC shodný s eskem, na první pohled byste tipovali, že jste se posunuli o nějakých pět až deset let dopředu.

Stejně jako u dalších modelů Mercedesu ovládáte digitální přístrojový štít dotykovými tlačítky na levém rameni volantu, na tom pravém jsou tlačítka pro ovládání centrálního displeje. Ten samozřejmě lze ovládat napřímo dotykově, je ale dobré vědět, že není nutné vždy sundávat ruce z volantu. Třetí displej je určen výhradně spolujezdci vedle řidiče a zahrnuje vlastně tytéž funkce co displej středový. Spolujezdec tak může během jízdy vybírat hudbu, zadávat údaje do navigace, které může následně „poslat“ na středový displej, nebo sledovat televizi (při objednání digitálního TV signálu). Sledování je ovšem povoleno pouze spolujezdci. Vůz totiž sleduje zrak řidiče a z bezpečnostních důvodů je schopen televizi sám vypnout. Třešinkou na dortu je head-up displej s rozšířenou realitou, jehož nejvyšší verze poskytuje obraz ekvivalentní 77palcovým obrazovkám. Vítejte v budoucnosti!

Mercedes-Benz EQS je ohromné auto, což lze podpořit i čísly. Na délku měří 5216 mm a zapadá tak mezi třídu S v běžném a prodlouženém provedení (je o 7,2 cm kratší než třída S Long). Ptal jsem se, zda je v plánu i prosloužená verze EQS Long, ta však zřejmě dorazí pouze jako Maybach. Vozy, které jsem měl možnosti si prohlédnout, měly klasické pětimístné interiéry, později ale dorazí ještě luxusnější čtyřmístná verze s dalšími komfortními funkcemi. V segmentu těch nejluxusnějších aut světa můžeme očekávat prakticky vše od polohovatelných sedadel s masážní funkcí až po chladničku s lahví šampaňského.

U vozů s ryze „elektrickými“ platformami se s vnitřním prostorem pracuje úplně jinak než v případě běžných „spalováků“. Posádka těží z prostoru v podélném směru, kterého je u EQS vpředu i vzadu požehnaně (nedivím se, že běžná verze zřejmě nedostane prodloužený rozvor), klasika jsou středové tunely s ohromnými odkládacími prostory ve více úrovních (EQS není výjimkou) a tak dále. Co není potáhnuto kůží, to je ze dřeva či jiných kvalitních materiálů, a dokonce i vpředu jsou na hlavových opěrkách měkoučké polštáře.

V těchto sedačkách bych chtěl sedět až do konce života, je jenom škoda, že vpředu není více místa nad hlavou (měřím 190 cm) a zadní sedáky nepodpírají stehna tak dobře, jak bych si osobně představoval. Jenže to máte těžko. Podlaha je totiž v podstatě jedna velká baterie a výška karoserie (1512 mm) plus minus odpovídá třídě S. Když si k tomu přidáte prosklenou střechu (zvlášť pro přední a zadní cestující), výsledek se někde projevit musí.

Praha – Brno a zpět (skoro) dvakrát

U současných elektromobilů se dnes často bavíme o dojezdu zhruba 500 km na jedno nabití, najdou se ale výjimky – třeba Tesla Model S Long Range se dvěma motory, odhadovaným dojezdem 652 km a zrychlením z nuly na stovku za 3,2 s. A do toho si jen tak nakráčí Mercedes-Benz EQS a vytáhne eso v podobě dojezdu 780 km dle metodiky WLTP. Něco takového jsem ještě neviděl. V tomto případě hovoříme o zadokolce EQS 450+ s výkonem 245 kW (333 koní) a točivým momentem 568 N.m. Vedle toho je v nabídce i verze EQS 580 4MATIC s kombinovaným výkonem 385 kW (523 koní) a točivým momentem 855 N.m (dojezd 676 km dle WLTP) a dorazí i EQS 53 4MATIC o dosud neznámých parametrech.

Zatímco verze 450+ se zadním pohonem zrychlí z nuly na stovku za 6,2 sekundy, EQS 580 4MATIC protne tuto hranici 4,3 sekundy. Maximální rychlosti obou verzí pak činí 210 km/h. „To je pomalé,“ řeknou si zanícení tesláci, dojezd na jedno nabití je ale aspoň pro mě přece jenom důležitější než tisíc způsobů, jak si vyklopit obsah žaludku do klína.

Baterie s kapacitou 107,8 kWh, respektive 90 kWh, si Daimler vyrábí sám a je možné je nabíjet výkonem až 200 kW, což představuje kompromis mezi rychlostí nabíjení a životností akumulátoru. Mercedes dává na baterie záruku 10 let/250.000 km, po nichž garantuje kapacitu nejméně 70 %. Strategii na recyklaci a další využití starých akumulátorů už má, pochopitelně ale není sám. Když to shrnu, bavíme se dnes o elektroautě, které se svým dojezdem vyrovná vozům se spalovacími motory. A to jsme přece celou dobu chtěli!

Ceny pro český trh zatím automobilka tají a nikdo se nechtěl pustit ani do spekulací. Zhruba v polovině srpna už bychom ale měli mít jasno a první vozy by se u nás měly objevit v říjnu. EQS je luxusní, ale opravdu luxusní elektromobil, který má spoustu hardwaru už ve standardu, je jenom otázkou, co všechno si necháte „odemknout“.

Není nutné si vybrané prvky výbavy kupovat hned, ale můžete to udělat i později. Jedním z často vzpomínaných příkladů je systém natáčení kol zadní nápravy, který ve výchozí verzi nabízí úhel až 4,5° a na až 10° můžete systém povýšit později. Hardware je stejný, jde jen o software.

Závěr

První seznámení s novým Mercedesem EQS bylo krátké, ale dalo mi toho dost. Zejména pocit, že jsem stál před dost možná nejlepším elektromobilem na světě. Tesláci se možná budou v diskusích na facebooku do krve hádat, že to tak není, jenže co se kvality výroby, volby materiálů a celkového pocitu v interiéru týče, tady se strohý Model S na Mercedes EQS prostě nechytá. Dalším argumentem je dojezd skoro 800 kilometrů na jedno nabití dle metodiky WLTP. Něco, co jsme si tak dlouho vydupávali, je konečně tady. Teď už zbývá jenom zjistit, jak nový luxusní elektromobil jezdí...