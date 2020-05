Nový Mercedes-Benz E láká na verze kupé a kabriolet. Už ale nemají moc co skrývat

Mercedes-Benz před nedávnem spustil lákací kampaň na facelift kupé a kabrioletu třídy E. Tyto dva modely pro spíše užší klientelu doplní modernizované verze sedan a kombi, které měly svou premiéru online na začátku března během zrušeného ženevského autosalonu.

Podle prvních ukázek je jasné, že dvoudveřové verze budou následovat kroky svých praktičtějších bratříčků. I u novinek by tak modernizace měla spočívat v přepracovaném předku s novými LED světlomety, upraveném nárazníku a masky chladiče. I sem se s největší pravděpodobností dostanou nové odstíny karoserie.

Další ukázka odhalující interiér potvrzuje dvojici displejů o úhlopříčce 10,25“ s nejaktuálnějším softwarem, který zahrnuje i hlasovou asistentku. Tříramenný multifunkční volant jsme také už viděli. Bude ho mít i nová Třída S, jejíž fotografie unikly na internet poměrně nedávno.

Ve výbavě můžeme počítat s novinkami z čtyřdveřových verzi, mezi které se řadí aktivní asistent řízení schopný do 60 km/h automaticky vytvořit v koloně záchranářskou uličku, adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, automatické krizové brzdění, detekce slepého úhlu nebo parkovací asistent s kamerovým systémem v rozsahu 360 stupňů.

Motorová paleta by měla být taktéž shodná. V nabídce by tak měl být i plug-in hybrid a mild-hybridní šestiválce. Vrcholem by mohla být motorizace AMG E 53 4Matic+, jejíž dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec dosahuje výkonu 320 kW (435 koní) a 520 N.m točivého momentu. K oficiálnímu debutu vozů dojde 27. května.

Galerie doplněna o karosářské verze sedan a kombi.