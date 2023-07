Nový Mercedes-Benz CLE je crossover, jaký tu ještě nebyl. Kupé i kabrio mají pořádné motory

Nový sedan třídy E pořádně zamíchal kartami modelové skladby a otevřel brány nové rodině CLE. Ta vstoupí na trh jako kupé a kabriolet.

S premiérou nové třídy E se u Mercedes-Benz začaly dít velké věci. Nová generace čtyřdveřového sedanu přinesla zákazníkům přístup k prakticky všem nejmodernějším vychytávkám, aniž by museli kupovat královskou třídu S. Třída E ale přináší i dramatické změny v modelové skladbě. Své dny mají spočítané kabriolety a kupátka tříd C a E. Místo nich nastupuje nová rodina CLE s dostupností začátkem příštího roku ve dvou karosářských variantách (kupé a kabriolet).

Velikostně se přiklání spíše k dvoudveřovému „éčku". S délkou 4850 mm je dokonce o 15 mm delší a v případě současné třídy C kupé dokonce o 164 mm. Ve srovnání se třídou E je nové kupé o 2 mm nižší, má o 8 mm kratší rozvor a o 15 mm zkrácený zadní převis.

Design vozu pokračuje ve sportovním, ale elegantně střiženém stylu odcházejícího CLS. To je patrné na přídi s dlouhou kapotou přecházející v ostře řezaný žraločí nos. Stejný recept byl použit také na zádi, kde příbuznost prozrazují zejména zadní světla. Novinka se bude dodávat s koly o průměrech od 18 do 20 palců.

Mercedes-Benz CLE: srovnání vnějších rozměrů Model CLE kupé Rozdíl oproti kupé C Rozdíl oproti kupé E Délka [mm] 4850 +164 +15 Šířka [mm] 1860 +50 0 Výška [mm] 1428 +23 -2 Rozvor [mm] 2865 +25 -8 Přední převis [mm] 888 +98 +38 Zadní převis [mm] 1097 +41 -15 Rozchod vpředu/vzadu [mm] 1605/1616 +38/+68 0/+7

V interiéru nás přivítá dobře známé multimediální prostředí složené z 12,3palcového přístrojového štítu a 11,9palcového infotainmentu s orientací na výšku. Zobrazovací systémy ještě doplňuje head-up displej. Příjemnou atmosféru dotváří velké plochy pokryté kvalitními dekory a ambientní osvětlení v 64 barvách. Nová sedadla byla speciálně vyvinuta pro CLE. V místě integrovaných opěrek hlavy jsou umístěné reproduktory audiosoustavy Burmester. Systém jich má celkem 17 s podporou Dolby Atmos. Novinkou je snadnější sklápění předních opěradel pomocí poutka namísto páčky. V oblasti čalounění máte na výběr různé odstíny umělé kůže s vysokým podílem recyklátu, nebo pravé Nappa.

Třetí generace palubního systému MBUX přináší 5G připojení pro komfortní využívání online aplikací pro streamování hudby, TikTok, internetový prohlížeč, podcasty a další. Hlasový asistent nejen vyhoví vašim přáním, ale pomůže i s ovládáním funkcí, třeba připojením telefonu přes Bluetooth. Celé prostředí vozu je programovatelné ve více jak 800 parametrech, takže každý uživatel má možnost si vůz dokonale přizpůsobit ergonomicky i atmosférou prostřednictvím programů Energizing Comfort.

Mercedes-Benz CLE: srovnání vnitřních rozměrů Model CLE kupé Rozdíl oproti kupé C Rozdíl oproti kupé E Prostor pro nohy vpředu [mm] 1070 +2 +7 Postor pro nohy vzadu [mm] 869 +56 -43 Prostor na kolena vzadu [mm] 33 +72 -7 Prostor pro hlavu vpředu [mm] 1024 +1 -15 Prostor pro hlavu vzadu [mm] 915 +10 -10 Prostor pro ramena vpředu [mm] 1414 +22 -10 Prostor pro ramena vzadu [mm] 1331 +19 +54 Prostor pro lokty vpředu [mm] 1489 +17 -5 Prostor pro lokty vzadu [mm] 1377 +19 +36 Objem kufru [l] 420 +60 -5

Stejně velkorysé jsou možnosti pohonných jednotek. Můžete mít motory se čtyřmi i šesti válci. Vrcholem je model 450 4MATIC s dvakrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem o výkonu 381 koní s točivým momentem 500 N.m. Naopak na začátku nabídky stojí vznětový dvoulitrový čtyřválec s výkonem 145 kW a točivým momentem 440 N.m. Jeho zážehovou alternativou je stejně velký čtyřválec s výkonem 150 kW a 320 N.m, který je dostupný také s pohonem všech kol. Ten automaticky dostanete také k silnějšímu derivátu naladěném na 190 kW se 400 N.m točivého momentu.

Všechny motory spolupracují s výrazně přepracovaným devítistupňovým automatem. Změny cílily zejména na zvýšení účinnosti a integraci elektrického čerpadla oleje, které je ve srovnání s mechanickým o 30 procent menší. Revizí rovněž prošel pohon všech kol v rámci optimalizace rozdělování výkonu mezi přední a zadní kola.

Mercedes-Benz CLE: Motory s pohonem zadních kol Motor CLE 220 d CLE 200 Zdvihový objem [cm3] 1993 1999 Největší výkon motoru [kW/min] 145/3600 150/5800 Točivý moment [N.m/min] 440/1800-2800 320/1600-4000 Boost EG [kW/min] 17 17 Boost EQ [N.m/min] 200 200 Převodovka 9A 9A Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,5 7,4 Max. rychlost [km/h] 238 240 Spotřeba dle WLTP [l/100 km] 4,7-5,2 6,4-7,1 Emise CO2 dle WLTP [g/ km] 123-137 145-162

Jízdně CLE kombinuje pohodlí s možností dynamického svezení. Ve srovnání s třídou E je kupé o 15 mm nižší a celkem jsou na výběr tři varianty podvozku. Standardní přináší ideální kompromis mezi pohodlím a tuhostí. Střední varianta poskytuje ještě více opory a celkově tvrdší charakteristiku. Vrcholem je adaptivní sestava s volbou jízdních režimů a automatickým přizpůsobením dle zatížení motoru, podvozku a dalších prvků vozu. Třešničkou je natáčení zadních kol v úhlu 2,5°.

Co se týče podpory řidiče, CLE přichází s aktivním protikolizním asistentem, aktivním držením v pruhu, adaptivním tempomatem, čtením dopravních značek a kamerovým systémem. Vůz také sleduje okolí při vjezdu do křižovatek a intuitivně pomáhá řidiči zvládnout úhybný manévr v nouzové situaci. Parkovací asistent si dokáže zapamatovat trasu do garáže u domu pro vyjetí a zajetí.