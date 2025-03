Nový Mercedes-Benz CLA oficiálně: Dvě AI, tři obrazovky a 792 km dojezdu k tomu

Německá značka přecpala svůj malý sedan novou technikou i hvězdičkami – kdyby vás to zajímalo, na masce jich svítí přesně 142.

Nová generace kompaktního sedanu CLA rozjíždí u Mercedesu ofenzivu novinek, které postupně v následujících dvou letech uvidíme v dalších modelech. Přestože tedy mluvíme o „pouhé áčkové třídě“, automobilka skrze ni uvádí řadu prvenství. Začít lze samotnou modulární platformou, která umožní zástavbu hybridního i čistě elektrického ústrojí – možnost, kterou chce Mercedes odteď nabízet u každé modelové řady.

Při premiéře CLA na sebe zprvu strhává pozornost elektromobil (hybridní varianta se nám detailněji představí ke konci letošního roku). Inspirace v původním konceptu z roku 2023 je zjevná, a přestože do produkce CLA docela zevšednilo, z tehdejší vize přebírá třeba osvětlenou masku (v případě elektromobilu), LED pásy propojující osvětlení vpředu i vzadu nebo všudypřítomnou světelnou grafiku trojcípé hvězdy.

Vůči předchůdci narostlo CLA o pár milimetrů takřka ve všech směrech (v rozvoru přidává dalších 61 mm; celkem 2790 mm). Za zmínku tak stojí třeba více místa nad hlavou pro posádky vpředu i vzadu (také díky standardně panoramatické střeše) nebo více místa na nohy vpředu. V ohledu zavazadlového prostoru nicméně nabízí CLA o 55 litrů objemu méně (405 litrů). Tuto skutečnost napůl vyrovnává právě elektromobil, který disponuje i předním kufrem o objemu 101 litrů.

Displejů a lesklých ploch uvnitř se Mercedes nevzdává. Palubní deska nového CLA je tedy řešena nezvykle kolmým panelem, která je vysázen až trojicí displejů (tzv. MBUX Superscreen). Ano, také „áčko“ už nabízí dodatečnou obrazovku infotainmentu před spolujezdcem, pro něhož jsou v systému připraveny aplikace ke streamování filmů či hraní her (připojíte zde klidně ovladač od Xboxu). Celé ovládání infotainmentu je přitom v možnostech personalizace či orientace mezi aplikacemi obdobné jako z nejnovějších smartphonů. Středová konzole je pak řešena „mostem“, který navazuje na loketní opěrku a pod ním se nachází velký odkládací prostor.

Premiéru má v sedanu i nový operační systém MB.OS, který dělá z CLA slovy Mercedesu „nejchytřejší auto, které jsme kdy vyrobili“ – tedy do chvíle, než se systém přirozeně rozšíří do dalších nových modelů. Virtuální asistent zde spoléhá na využití umělé inteligence hned ze dvou zdrojů – z vývoje Microsoftu a Google. Vestavěná navigace s chytrými plánovacími funkcemi pro nabíjecí zastávky běží skrze Mapy Google, zatímco na trzích Německa a USA uvádí Mercedes u svých nabíječek také funkci automatické rezervace stanice, a to 15 minut před příjezdem na místo.

Aktualizacemi na dálku (over-the-air) se nyní vylepšuje kompletní software vozidla včetně asistenčních systémů – těch má CLA už ve standardní výbavě celou armádu, přičemž novinkou je asistent změny jízdního pruhu, který automatizuje změnu pruhu pouhým zmáčknutím páčky směrovek. Do standardní výbavy pak Mercedes v tomto segmentu poprvé uvádí i středový airbag mezi posádkou vpředu.

Po vzoru plně elektrické třídy G nese CLA s elektrickým pohonem dodatek „s technologií EQ“. Po stránce pohonného ústrojí se model pyšní novými elektromotory (z vývoje experimentálního prototypu Vision EQXX) a nově použitím dvoustupňové převodovky u hlavní jednotky na zadní nápravě. Při uvedení nabízená zadokolka CLA 250+ poskytne výkon 200 kW (272 koní), přičemž čtyřkolka CLA 350 4Matic se dvěma motory zajistí systémových 260 kW (353 koní). Vznik ještě silnějších AMG verzí už značka dříve potvrdila.

Obě verze těží z 800V architektury a nové generace lithium-iontových baterií o využitelné kapacitě 85 kWh. Maximální dojezd 792 km patří zadokolce, avšak ani čtyřkolka není pozadu s více než slušnou hodnotou 771 km. DC rychlonabíjení je dostupné výkonem až 320 kW, díky čemuž si CLA 250+ po deseti minutách u nabíječky obnoví dojezd o 325 km.

Další novinkou, kterou už Mercedes oznámil i pro nové elektrické GLC, je v sedanu také brzdový systém. Do jednoho kompaktního modulu zde inženýři seskupili posilovač brzd, hlavní brzdový válec i jednotku ESP. Dle značky má systém zajistit „přesnou a konzistentní zpětnou vazbu“ bez ohledu na to, zda je zrovna brzdění realizováno rekuperací nebo třecím brzděním. A přestože je brzdění řešeno technologií brake-by-wire, tedy bez mechanického propojení, v případě poruchy tu Mercedes nechává hydraulický záložní systém.

Ke zmíněnému příchodu mild-hybridního CLA automobilka nakonec prozrazuje, že standardně přední kola bude pohánět nově vyvinutý 1,5litrový čtyřválec pracující v Millerově cyklu spalování, kterému v rámci 48V systému pomůže elektromotor integrovaný ve skříni nové osmistupňové dvouspojkové převodovky. V nízkých rychlostech ve městě nebo při parkování pak ústrojí zvládne i jízdu čistě na elektřinu.

Cenovky a datum uvedení nového elektrického CLA na český trh zatím neznáme. Do prodeje by však měl sedan naskočit už během léta.