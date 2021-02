Nový Mercedes-Benz C oficiálně: Má jen čtyřválcové hybridy, interiér je „S" klasa!

Nová generace Mercedesu-Benz třídy C (W206) se již kompletně odhaluje a do řady nejnovějších modelů značky nastupuje silně inspirovaná poslední limuzínou třídy S, a to především v interiéru. Exteriér je klasickou evolucí, na kterou si každý udělá vlastní názor. Po boku sedanu přitom značka hned zveřejňuje i podobu praktičtějšího kombi.

Nové „céčko“ stojí na modulární platformě s pohonem zadních kol MRA (Modular Rear Architecture). Po stránce rozměrů opět trochu povyrostlo, na což Mercedes odpovídá poprvé u třídy C i možností systému natáčení kol zadní nápravy (úhel natočení až 2,5 stupně). Vpředu je nová čtyřprvková náprava, vzadu pak víceprvková. Adaptivní tlumiče nechybí v příplatcích, kdežto vzduchové odpružení zadní nápravy je standardem u plug-in hybridních modelů (sedanu i kombi).

Sedan třídy C měří na délku 4751 mm (+65 mm), na šířku 1820 mm (+10 mm), zatímco výška se lehce snížila na 1438 mm (-9 mm). Rozvor se protáhl na 2865 mm (+25 mm), což má zajistit více místa uvnitř pro cestující vpředu i vzadu. Objem kufru sedanu zůstává na dosavadních 455 litrech (VDA). U kombi došlo ke zvětšení o 30 litrů na celkem 490 litrů (max. 1510 litrů po sklopení zadních sedaček).

V interiéru používá „céčko“ styl architektury palubní desky limuzíny třídy S. Mercedes tak opět vsadil na velký displej představující vlastně celý středový panel. Obrazovka infotainmentu má standardně 9,5 palce, vyšší výbavy dostanou až 11,9 palce. Různé jsou v závislosti na výbavě i velikosti digitálního přístrojového štítu – 10,25 palce nebo 12,3 palce.

Po vzoru třídy S pak „céčko“ spoléhá na druhou generaci systému MBUX s chytrým hlasovým asistentem. Systém teď umí komunikovat i s chytrými spotřebiči a systémy moderních domů jako Bosch Smart Home a Samsung SmartThings. Při cestě z práce si tak může řidič na dálku zapnout a nastavit třeba klimatizaci doma.

Použitými materiály, dekory a čalouněním chtěl Mercedes ve třídě C vytvořit ještě luxusnější atmosféru, do které po vzoru dalších modelů zapadá i rozsáhlé ambientní osvětlení. Po stránce dodatečné výbavy nechybí velký barevný head-up displej a samozřejmě poslední armáda asistenčních systémů zajišťujících částečně autonomní jízdu. Na příď se volitelně dostávají i chytré světlomety Digital Light s funkcí projekce.

Jak už víme, nová generace třídy C se výhradně spolehne na čtyřválcové jednotky, všechny přitom využijí určité formy elektrifikace (mild- či plug-in hybrid). Začíná se zážehovým 48V mild-hybridem o objemu 1,5 litru ve verzi C 180 (125 kW/170 k), pokračuje výkonnější patnáctistovkou C 200 (150 kW/204 k) rovněž s pohonem všech kol 4Matic, který je dostupný i pro silnější dvoulitr C 300 (190 kW/258 k).

Mercedes nezapomíná ani na diesely, které však také vybavil mild-hybridní technologií. V nabídce se tedy objevují naftové dvoulitry C 220 d (147 kW/200 k) a C 300 d (195 kW/265 k) s pohonem zadních kol. Později doplní nabídku plug-in hybridní motorizace, benzinové i naftové, které díky baterii o kapacitě 25,4 kWh zajistí dojezd čistě na elektřinu až 100 km. Všechny motory nové třídy C použijí devítistupňovou automatickou převodovku.

V Evropě chce Mercedes spustit objednávky nové generace třídy C už v březnu. K prvním zákazníkům se vozy dostanou v létě. Základní cenovky ještě neznáme. Dále však vyhlížíme ostrou plug-in hybridní verzi od divize AMG, stejně jako robustnější variantu kombíku All-Terrain po vzoru větší třídy E.