Nový Mercedes-AMG GLC se konečně dočkal verze kupé. Výkon pouhého dvoulitru je neuvěřitelný

Začátkem července vystřelilo AMG do světa SUV GLC s klasickou karoserií ve dvou verzích. Nyní jsme se dočkali i sportovně laděné verze GLC kupé. Není nutné připomínat, že největším rozdílem je svažitá střecha, která dělá SUV-kupé vizuálně dynamičtějším.

Dojem síly a robustnosti umocňuje tovární AMG paket. Zepředu nenechá nikoho na pochybách maska chladiče se svislým žebrováním a široké otvory ve spodní části nárazníku. Naopak kapku elegance dodávají vozu lakované lemy blatníků, do nichž se vejdou kola s průměry od 19 do 21 palců.

Podle zádi poznáte, o jakou verzi se jedná. Základní GLC 43 má nárazník s difuzorem a kulatými koncovkami, zatímco u GLC 63 S mají lichoběžníkový tvar. Kromě centrálního difuzoru vypadá odvážně i spoiler na víku kufru. Samozřejmostí jsou široké možnosti personalizace v rámci třech paketů. Ty obsahují tónovaná skla a celou řadu detailů a dílů karoserie v leskle černém, tmavě chromovaném nebo karbonovém designu.

Po dobu jednoho roku od vstupu na trh bude GLC 63 SE Performance Coupé dostupné ve výbavě Edition 1 sdružující to nejlepší, co je pro daný model dostupné. Vyznačuje se specifickými laky Magno v šedém a stříbrném provedení. Samozřejmostí je dvojice paketů s tmavými detaily karoserie, aerodynamická sada doplňků a 21palcová kovaná kola. Speciální edice se kolemjdoucím připomíná podpisem na chromovaném víčku nádrže. Zmínka o limitované sérii se dále objevuje v interiéru oděném do černé kůže se žlutým prošíváním. Bezpečnostní pásy mají navíc karbonové detaily.

Co se týče techniky, GLC kupé staví na stejném základu jako klasická karosářská verze. Té jsme se detailně věnovali při prvním představení. To znamená, že pod kapotou je jediný zážehový dvoulitr M139 na světě s elektricky poháněným turbodmychadlem. Ve verzi GLC 43 má mild-hybridní koncepci s výkonem 310 kW a točivým momentem 500 N.m. GLC 63 S má stejný motor naladěný na 350 kW, což z něj dělá nejvýkonnější sériově montovaný čtyřválec na světě. Díky hybridní technice s elektromotorem na zadní nápravě a 6,1kWh baterií má vrcholná verze 500 kW s 1020 N.m točivého momentu. Vůz také ujede 12 km v elektrickém režimu.

Na silnici je ostré GLC kupé sportovním nástrojem. Vrcholná verze má variabilní rozložení výkonu mezi nápravy, aktivní stabilizátory, elektronicky řízený diferenciál, systém natáčení kol zadní nápravy a podvozek s proměnlivou tuhostí.

Mercedes-AMG GLC Coupé: Základní technická data Motorizace GLC 43 4Matic Coupé GLC 63 SE Performance Zdvihový objem [cm3] 1991 Válce/ventily 4/4 Největší výkon motoru [kW/min] 310/6750 350/6750 Točivý moment [N.m/min] 500/5000 545/5250-5500 Výkon celkem [kW/min] - 500 Toč. mom. celkem [N.m/min] - 1020 Převodovka 9A Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,8 3,5 Max. rychlost [km/h] 250 275 Provozní hmotnost [kg] 2070 2385 Spotřeba dle WLTP [l/100 km] 9,8-10,2 7,5 Emise CO2 dle WLTP [g/ km] 223-232 170 Délka [mm] 4792 Šířka [mm] 1920 Výška [mm] 1603 Rozvor [mm] 2888 Objem palivové nádrže [l] 62 65 Objem kufru [l] 545-1490 390-1335