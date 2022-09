Nový Mercedes-AMG C 63 S překvapuje. Má 680 koní, nejsilnější dvoulitr na světě a na elektřinu neujede ani 15 km

Čísla jsou to skutečně ohromující, ale uvidíme, jak se přenesou do reálného světa. Vypadá to hodně slibně.

V Mercedesu-AMG stáli před nelehkým úkolem. Po uvedení aktuální generace třídy C se čekalo, jak se dílna v Affalterbachu popere s vrcholným provedením C 63, které bylo oznámeno s tím, že to bude čtyřválec. To je od uřvaných bestií s osmiválcovými motory, které jsme s tímto označením znali dříve, obrovský krok stranou. Nyní je to tady a AMG nás ujišťuje, že to byl nejen krok stranou, ale také kupředu.

V rámci ostrých sedanů se jedná o jeden z největších downsizingů, který pamatujeme. Takže kde jinde začít než u motoru. Pod kapotou nového C 63, celým jménem C 63 S E Performance, je čtyřválcový dvoulitr M139 s přeplňováním, který používá i základní C 43 AMG (9stupňový automat je pro potřeby hybridu upravený). Už jen samotný spalovací motor je oproti jiným aplikacím posílený na 470 koní, s točivým momentem 545 N.m. Ano, je to nejsilnější čtyřválec v produkčním autě na světě.

Možná by to stačilo už takhle samo o sobě, ale C 63 S je posíleno ještě o elektromotor na zadní nápravě disponující výkonem 150 kW (204 koní) po dobu deseti sekund, nebo nabídne průběžný výkon 70 kW (95 koní). Náleží k němu také dvoustupňová převodovka, která řadí na dvojku při 140 km/h. Samotný elektromotor je pak auto schopný pohánět do rychlosti 125 km/h.

Zadní náprava je také doplněna o elektrický samosvorný diferenciál. Vůz disponuje pohonem všech kol, nicméně elektromotor pohání jen zadní kola a spalovacímu motoru můžete nařídit to samé. Kombinovaný výkon pak Mercedes-AMG uvádí 680 koní a 1020 N.m. Auto to má stačit k akceleraci na stovku za 3,4 sekundy. Maximální rychlost je tradičně omezena na 250 km/h, nicméně může být posunuta na 280 km/h.

Těmito hodnotami C 63 S teoreticky přeskakuje svou konkurenci a dynamicky se řadí do vyššího segmentu, mezi BMW M5 nebo Audi RS 7 Sportback. Může to vůbec mít nějakou nevýhodu? Pravdou je, že výkon u plug-in hybridů není vždy konzistentní a se vší tou výbavou, včetně natáčecí zadní nápravy, kterou může mít i standardní třída C, vítá nové M3 toto C 63 S v klubu dvoutunových aut.

Pokud jste pak zvyklí, že plug-in hybridy této značky dají třeba i 100 km na nabitou baterii, tak to vás C 63 S zklame. Má totiž jen 6,1kWh baterii, která vystačí na pouhých 13 kilometrů čistě elektrické jízdy. Důvod je jasný, AMG je podřízeno rychlosti a k tomu tato baterie stačí. Do standardní výbavy se řadí brzdy z kompozitních materiálů, adaptivní tlumiče i jízdní režim Master ideální pro přetáčivé smyky. Nezapomíná se ale ani na rekuperaci, kdy auto umožňuje i takzvanou jízdu s jedním pedálem.

Kombinovanou spotřebu se pak C 63 S zas tak nepodbízí, kvůli malé baterii je hodnota dle WLTP 6,3 l/100 km, což je mezi auty s tímto druhem pohonu moc. Kola mohou být 19 či 20palcová a je tu i možnost kovaných ráfků. Abychom nezapomněli, tak C 63 S samozřejmě dorazilo i s karoserií kombi. O dostupnosti na českém trhu vás budeme informovat, stejně jako o cenách.