Nový McLaren nemá 600 koní ani stahovací střechu. Můžete s ním ale telefonovat

Svět mobilních telefonů zažil další premiéru. Svůj trumf odhalila čínská společnost OnePlus, která spadá pod nadnárodní korporát BBK Electronics. Tento korporát v číslech konkuruje Samsungu a místy v prodejích hravě překoná Huawei nebo Apple.

Nejnovějším přírůstkem se stal mobilní telefon OnePlus 7T, jehož následuje i vylepšená verze Pro. Je to obyčejný smartphone s úhlopříčkou bezrámečkové obrazovky 6,67 palce, na který jste všichni zvyklí. Umí fotit, odemknout se otiskem prstu, přidat fotku na Instagram a samozřejmě umí řadu dalších zbytečností, jako telefonování či posílání SMS.

Proč by ale zrovna nás měl zajímat mobilní telefon? Protože OnePlus spolupracuje s britským McLarenem a každý rok představí speciální edici svého výrobku. Tentokrát je to tedy mobilní telefon OnePlus 7T Pro McLaren Edition se speciální barevnou variantou Papaya Orange.

Oranžově ohraničený telefon má zcela jiné prostředí po odemknutí. Má speciální ikonky a živé tapety. Proti poškrábání si jej můžete schovat do krytu vyrobeného z Alcantary. Pokud jste technický hračičkové či fanoušci automobilky McLaren, musíte si počkat do 17. října, kdy se telefony dostanou do prodeje. Edice McLaren by měla stát lehce přes dvacet tisíc korun.