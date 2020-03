Nový McLaren 765LT je pomalejší než dárce jeho techniky. Má to dobrý důvod

Asi byste našli jen málo lidí, kteří tvrdí, že McLaren 720S je pomalé auto. Tato sympaticky placatá stíhačka má 720 koní, 770 N.m a při hmotnosti 1419 kg zvládne akceleraci z místa na stovku za 2,9 sekundy, zatímco zrychlení na dvojnásobek umí za 7,8 vteřiny.

Nepochybně bychom se shodli na tom, že jde o impozantní čísla, potíž však byla z pohledu Britů v tom, že stejných 720 koní nabízí rovněž konkurenční Ferrari 488 Pista i další typová řada F8 Tributo. Co s tím? Inu, podle McLarenu je více kilowattů vždycky tak nějak lepší.

Aby vývoj nestál další majlant, rozhodli se technici místo návrhu nové pohonné jednotky přepracovat tu stávající M840T z modelu 720S. Objem 4,0 litru neměnili, použili ale nové kované hliníkové písty, přidali další palivovou pumpu, upravili olejové čerpadlo systému mazání se suchou vanou a přizpůsobili tomu všemu software řídicí jednotky.

Výsledkem je ještě působivějších 765 koní při 7500 otáčkách za minutu a nárůst nejvyššího točivého momentu na rovných 800 newtonmetrů při 5500 ot./min.

Tím by práce konstruktérů mohla být u konce, jenže u McLarenu si řekli, že by mohli novinku posunout po technické stránce ještě o kus dál. Vidlicový osmiválec usadili do tužších silentbloků a propojili ho s modifikovanou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Ve srovnání se „sedmi set dvacítkou“ má zkrácené nejen některé kvalty ale především i kratší finální převod v diferenciálu.

Maximální rychlost proto poklesla z 341 na 330 km/h, ve všech dalších dynamických parametrech je nová 765LT lepší. Na stovce je za 2,8 sekundy, hranici 200 km/h překoná za 7,2 sekundy a při sprintu na čtvrt míle překoná McLaren 720S o čtyři desetiny sekundy. Celkově je pak Longtail o patnáct procent rychlejší při jakémkoli pružné zrychlení.

Tím ale příjemné zprávy nekončí. LT dostalo výkonnější karbon-keramické brzdy z McLarenu Senna, takže ze stovky zastaví o půl metrů dříve než 720S a při deceleraci z dvoustovky se brzdná dráha zkrátila o více než osm metrů.

Komplexně vylepšený automobil se kromě jiných nárazníků a dalších aerodynamických doplňků může pochlubit rovněž hmotností sníženou o 1339 kg (suchá váha činí jen 1229 kg). O 80kilogramovou dietu se postaral titanový výfukový systéme, optimalizované karbonové komponenty, tenčí okna ale třeba i titanové šrouby kovaných kol nazutých do pneumatik Pirelli P Zero Trofeo R. Ze stejného důvodu se z výbavy odporoučela klimatizace i audiosystém, pokud ale nepotřebujete tak spartánský interiér, McLaren vám oba civilizační výdobytky bez příplatku namontuje zpátky.

Samozřejmou součástí úprav jsou i jinak kalibrované tlumiče a pružiny, což kromě jiného vedlo k nepatrnému snížení světlé výšky na přední nápravě při současném rozšíření rozchodu předních kol. V případě, že vám uvedené úpravy přijdou zajímavé a nad novým McLarenem 765LT přemýšlíte jako o své nové okruhové hračce, rovnou říkáme, že závidíme. S objednávkou bychom nicméně doporučovali neotálet. Britové prozradili, že v příštích letech vyrobí pouze 765 aut.