Nový Lotus Emira V6 odhalil specifikaci i ceny. Ani s bohatou výbavou nestojí moc

Oficiální premiéry nového Lotusu Emira jsme se dočkali na začátku letošního července, načež značka ukázala i závodní koncept třídy GT4. Teď už máme k dispozici i první cenovky pro Evropu, v našem případě nejblíže pro Německo, s čímž Lotus spouští konfigurátor zaváděcí verze First Edition a potvrzuje specifikaci a dynamiku šestiválcové motorizace.

Právě se známým, kompresorem přeplňovaným 3,5litrovým V6 z vývoje Toyoty bude Emira First Edition dostupná nejdříve, a to za cenu od 95.995 eur (asi 2,43 milionu korun). Výroba započne na jaře 2022. First Edition se čtyřválcem AMG přijede později (výroba započne na podzim 2022). A během roku 2023 oznamuje Lotus příjezd výchozího modelu za cenu od 59.995 liber (asi 1,8 milionu korun).

Pro V6 s kompresorem potvrzuje Lotus výkon 298 kW (405 koní) a točivý moment 420 N.m, v případě konfigurace s manuální šestistupňovou převodovkou – 430 N.m při zvolení šestistupňového automatu s pádly, který je příplatkem 2600 eur (asi 65.780 Kč). Na stovku zrychlí Emira za 4,3 sekundy, respektive za 4,2 sekundy s automatem, a dosáhne maximální rychlosti 290 km/h. Hodnoty dynamiky jsou nicméně stále předběžné, dodává Lotus.

First Edition pak zajistí standardně opravdu bohatou výbavu. Auto dostane 20palcová kovaná kola v dvoubarevném provedení (bez příplatku lze mít čistě stříbrná či matně černá), na výběr je z šesti odstínů karoserie, nechybí paket černě lakovaných spodních prvků karoserie (střecha či zrcátka za extra 1370 eur/asi 35.000 Kč) a titanové provedení výfukových koncovek.

Uvnitř mají zájemci u First Edition na výběr ze sedmi barevných kombinací interiéru, nabízejících Nappa kůži a Alcantaru. Standardem jsou vyhřívaná, ve 12 směrech elektricky nastavitelná sedadla, klimatizace, tempomat, 10,25palcový infotainment s navigací, Apple CarPlay a Android Auto nebo také prémiový audiosystém KEF.

Nakonec ale zaváděcí verzi Emiry nechybí ani LED osvětlení vpředu a vzadu, vyhřívaná a elektricky sklopná zrcátka, bezklíčové startování, v rámci paketu Convenience také přední a zadní parkovací senzory s kamerou vzadu, dešťový senzor, paket Design se zatemněnými okny, sportovními pedály, stropnicí z Alcantary a možnosti výběru barvy brzdových třmenů, kdežto balíček Drivers Pack nabídne volbu mezi sportovním či cestovním podvozkem s pneumatikami od Goodyearu či Michelinu.