Nový Lexus RZ má český ceník. Začíná na 1,7 milionu, na komfortu a bezpečnosti rozhodně nešetří

Japonská novinka na baterie dorazila na český trh. Základu nechybí nic podstatného, na řízení po drátě si ještě chvíli počkáme.

S elektromobily to zatím japonský Lexus nepřeháněl, až nyní uvádí na trh svůj první vůz, navržený výhradně pro bateriový pohon. Zatím co starší a menší UX 300e bylo k dispozici i se spalovacími jednotkami a dokonce i bez hybridu, zde u RZ 450e úřadují pouze elektromotory – přední má 150 kW, zadní 80 kW. Celkem tedy jde o 230 kW (313 k). Baterie má kapacitu 71,4 kWh a slibuje u nejlehčí verze na 18“ kolech v základní výbavě Comfort dojezd až 440 kilometrů, „plná palba“ na 20“ kolech v provedení Luxury by měla zvládnout 395 kilometrů.

Lexus RZ má v už základní výbavě Comfort mnoho prvků pro komfort, styl i bezpečí. Mezi ně patří přednárazový systém PCS s funkcí sledování bdělosti řidiče, systém semiautonomní jízdy LTA a dynamický adaptivní tempomat DRCC. Auto také nabízí automatické ovládání dálkových světel AHB a detekci dopravního značení RSA. Dále má systém monitorování příčného provozu před vozidlem FCTAB, asistenta změny jízdního pruhu LCA, asistenta bezpečného vystupování z vozu SEA a systém upozornění na bezpečný odstup od vozidla FHL. K bezpečnostním funkcím patří také systém monitorování slepého úhlu BSM, inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu a zadní parkovací kamera.

Co se týče exteriéru, RZ má 18“ litá kola (sada na opravu pneumatik je standardem), stejně jako střešní lišty. Vůz má tažnou kapacitu 750 kg. Interiér je vybaven textilním čalouněním sedadel, vyhřívanými sedadly vpředu a zadními sedadly sklopnými v poměru 60/40. Sedadla jsou manuálně nastavitelná v šesti směrech. K dispozici je také manuálně nastavitelný volant, ambientní osvětlení, vnitřní elektrochromatické zpětné zrcátko a vnitřní obložení z syntetické kůže, včetně obložení dveří a dekoru.

Vůz je vybaven automatickou klimatizací včetně senzoru vlhkosti, elektrickým zámkem e-Latch a bezklíčovým systémem Smart Entry. K dispozici jsou také jízdní režimy Eco, Normal, Sport a Range. Lexus RZ poskytuje vzdálené služby Lexus Connected a 14" multimediální dotykový displej včetně navigace. Pro zvýšení pohodlí nabízí konektivitu mobilního telefonu přes bluetooth, DAB tuner a prémiové audio s 10 reproduktory. K výbavě Comfort automaticky dostáváte metalízu Šedá Sonic, další barvy jsou za příplatek 35.000 Kč. Za 30.000 Kč pak získáte paket Comfort Plus s vyhřívaným volantem, ionizátorem vzduchu a bezdrátovou nabíječkou.

Výbava Executive za 1.890.000 Kč přidává k všemu výše zmíněnému LED osvětlení dveří, elektricky stavitelná přední sedadla i s bederní opěrkou a čalouněním syntetickou kůží, elektricky stavitelný volant, dotykové ovládací plochy, středový tunel s dřevěným obložením, bezklíčový systém Smart entry, elektrické víko zavazadelníku a také průhledový displej.

Paket Executive Plus za 70.000 Kč obsahuje 20“ litá kola, digitální zpětné zrcátko, vyhřívání vpředu topnými panely Radiation Heater a panoramatické zobrazení vozu. Za 110.000 Kč je k mání paket Executive Top, který nad rámec verze Plus obsahuje například i chlazení předních sedadel a paměťovou funkci sedačky řidiče.

Špičkové provedení Luxury za 2.125.000 Kč má adaptivní dálková světla, vzdálené automatické parkování, mlhovky a přisvícení do zatáček, blatníky a prahy v barvě karoserie, semišové čalounění, vyhřívání Radiation Heater i vzadu, vícebarevné ambientní osvětlení a 220V zásuvku pro zařízení do 150 W. Za 80.000 Kč k němu můžete přiobjednat paket Luxury Plus Panoramic s panoramatickou střechou, elektrochromatickým vnitřním zpětným zrcátkem a audiosystémem Mark Levinson s 13 reproduktory.

Jeden z nejzajímavějších prvků nového RZ, tedy šišatý volant bez fyzického spojení s koly a řízením „po drátě,“ by měl do nabídky přibýt až za dva roky. Ke každému vozu ale dostáváte 22kW wallbox Lexus i s nabíjecím kabelem.