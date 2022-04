Nový Lexus RZ 450e nepotěší řidiče, kteří neumějí správně držet volant. Už jsme v něm seděli, není to jen Toyota v převleku

Můžete namítat, že první Lexus na ryze elektrické platformě je jenom jiná forma Toyota bZ4X a Subaru Solterra. Jenže RZ 450e nabízí to, co u jeho sourozenců nenajdete.

S novými elektromobily se roztrhl pytel a objevují se i u značek, do nichž bychom to ještě před pár lety neřekli. Třeba u Subaru, které roky těžilo z image značky kované v rallye a dnes je tahounem jeho prodejů SUV s hybridním pohonem. A elektrické SUV je teď asi jedinou cestou, jak může Subaru přežít v Evropě. Zajímavý je i příběh Toyoty. Automobilka zatížená na hybridy ukázala elektrické SUV bZ4X a do toho nás zásobuje sportovními deriváty běžných modelů. Zajímavý mix, z nějž si vybere snad každý. A Lexus, který jako jedna z posledních automobilek v Evropě nabízí pořádný motor bez turba? Jeho první přínos elektromobilitě představuje SUV UX 300e s dojezdem asi 300 km na jedno nabítí. Teď ale konečně vytasil model, na který už nás dlouho lákal.

První model Lexusu na ryze elektrické platformě e-TNGA nese označení RZ 450e a kdekdo by na první dobrou řekl, že jde o luxusní interpretaci Toyoty bZ4X a Subaru Solterra. Všechny tyto vozy mají stejný technický základ, každá automobilka ale ke svému dílu přistupovala jinak. Hádám, že se solterrou ještě moc lidí z Česka nemělo čest a podobně to bude i s bZ4X, Lexus RZ 450e jsem však měl možnost prozkoumat od ventilků až po střechu, byť v jeho předprodukční formě s několika málo nedodělky.

Kdo zná nové NX, bude tu jako doma

Možná vám to tak nepřipadá, ale Lexus RZ 450e ukazuje, jak ohromný význam má pro japonskou automobilku nová generace SUV NX. 4805 milimetrů dlouhý elektromobil zepředu svého full- a plug-in hybridního sourozence připomíná daleko více, než je patrné z fotek, čelní maska je v podstatě kolmá k vozovce a kapota vypadá nižší, než ve skutečnosti je. Příď si zachovala vřetenovitý vzor, celek ale není tak otevřený jako například u zmíněného NX. Světlomety jsou celistvé a nesou jasný designový podpis Lexusu, denní svícení je pak přímo jejich součástí.

Před lety koloval o Lexusech vtípek, že designéři při návrchu vnějších tvarů jednoduše vezmou kus papíru, skrčí ho dlaních a mají nové auto. V tiskové zprávě k Lexusu RZ se dočtete o „Nové kapitole“ designu a koncepci „hladkého E-pohybu“, když se však oprostíte od vzletných výrazů, uvidíte zadní sloupek inspirovaný Lexusem RX a záď ne nepodobnou Lexusu NX. Je minimalistická a bude krásně zářit do tmy. Bez zajímavosti není ani dělený zadní spoiler s „rohy“ trčícími po stranách. Uznejte, nepřipomíná vám „kornoutky“ na střeše legendárního Citroenu DS?

Lexus RZ 450e je o 115 mm delší než Toyota bZ4X, s 1898 milimetry je o 28 mm širší a s výškou 1635 mm na toyotu 15 mm ztrácí, rozvor náprav 2850 mm však mají oba vozy stejný. RZ je obrovské auto a poznáte to především uvnitř, než ale začnete hledat, kde si uložíte věci, co běžně nosíte po kapsách (schránka před spolujezdcem chybí, tu nehledejte), dojde vám, že už jste podobný vnitřek někde viděli. No jasně, v Lexusu NX! Středová obrazovka má úhlopříčku 14", displej se ovládá velice jemně, a dokonce i v prototypu nabídnul český jazyk. A to včetně dokonalého hlasového ovládání. Stačí říci „Hey Lexus" a vůz třeba sám stáhne boční okno! Rozpozná přitom hovorový jazyk, a dokonce i to, zda povel, kterých zná více než sto, vydal řidič, nebo spolujezdec.

Jak jsem říkal, prohlédl jsem si prototypy velmi blízké sériové podobě, i tak ale byla většina materiálů a zpracování na špičkové úrovni, jak se na Lexus sluší. Posaz je pohodlný podobně jako v Lexusu NX, překvapila mě ale poměrně krátká opěradla předních sedadel, která mi končila hluboko pod úrovní ramen. Od Lexusu bych čekal lepší „ušáky“. Vzadu si chodidla pod přední sedadla neschováte, to je ale to poslední, co by mi vadilo. Dlouhý rozvor náprav se totiž postaral o nadměrné množství prostoru pro nohy zadních cestujících, takže chodidla vlastně ani nikam cpát nepotřebujete.

Lexus RZ 450e můžete mít i s prosklenou střechu (je rozdělená příčným nosníkem), klasickou roletu pro zatemnění byste ale hledali marně. Stačí totiž stisknout tlačítko a sklo se automaticky zneprůhlední, což je nejenom efektní, ale také to šetří prostor nad hlavou. I dozadu se proto pohodlně usadí vysocí pasažéři, aniž by drhli hlavou o strop.

V rámci statické premiéry jsem si prohlédl Lexus RZ se standardním volantem, ale i verzi s řízením pod drátech, která se vyznačuje malinkým nekruhovým volantem ve stylu sci-fi (Lexus ho nazývá vidlicový ovladač). Má dotykové plochy jako Lexus NX a netradičně i ovládání světel (na páčky pod volantem by se asi nevešlo), upraveny byly páčky pro ovládání blinkrů a stíračů, ale zejména převod řízení. S takovým volantem opravdu nechcete ručkovat, ono to ale ani nejde. Volant totiž ze středové pozice otočíte maximálně o 150 stupňů a jste v plném rejdu. Koukněte na video a pochopíte!

Řízení po drátech známe z vozů Infiniti, v Lexusu ale chybí mechanická „pojistka“, kdyby se náhodou něco porouchalo (řízení má záložní okruh). Účelem systému One Motion Grip je přinést co nejvyšší jízdní komfort a méně vibrací. S RZ jsem zatím nejel, ovládaní však působí vlastně docela přirozeně. Nutí vás držet volant správně, takže pokud řídíte s levou rukou na dvanácté hodině (v případě nehody se vám může přihodit nechutné zranění), máte v RZ s řízením One Motion Grip smůlu.

Platforma e-TNGA je určená primárně pro pohon předních kol, Lexus RZ 450e je však vždycky čtyřkolka s pohonem Direct4, který kombinuje dvojici elektromotorů. Ten přední nabídne výkon 150 kW, zadní má 80 kW, dohromady RZ disponuje 230 kW, tedy 313 koni. Lexus si od pohonu Direct4 slibuje perfektní balanc mezi přední a zadní nápravou (značí je e-Axle, jde o modulární jednotky s elektromotorem, ozubeným převodem a řídicí jednotkou), v řádu milisekund se může ve prospěch ideální trakce a držení stopy teoreticky měnit poměr hnacích sil v rozsahu 0 až 100 procent.

Lexus RZ nebude sportovní elektrické SUV, osobně od něj očekávám stejný komfort a relaxovanou jízdu jako od hybridního SUV NX. Lithium-iontový akumulátor s kapacitou 71,4 kW je součástí podvozku a můžete ho nabíjet výkonem až 150 kW. V takovém případě se dostanete z nuly za 80 procent kapacity asi za půl hodiny, což je v dnešní době takový standard. Co ale standard rozhodně není, je záruka 90procentní kapacity po deseti letech provozu, případně na jeden milion ujetých kilometrů. Záleží na tom, co nastane dříve. K naplnění záruky stačí jednou ročně zajet na servisní prohlídku.

Maximální kapacita je dle Lexusu kompromisem mezi dojezdem, cenou a hmotností akumulátoru. Podobně mluvila Mazda o baterii v elektromobilu MX-30. Lexus slibuje dojezd okolo 400 km na jedno nabití dle WLTP, čímž nevybočuje ze současného trendu v daném segmentu. Pomoci mu k tomu má režim Range, který vychází z módu Eco, ale navíc omezuje maximální rychlost, jinak distribuuje hnací síly či vypíná klimatizaci. Cílem je spotřeba pod 18 kWh na sto kilometrů.

Co bude dál?

Přestože je Lexus RZ 450e už oficiálně na světě, ještě si na něj počkáme. Rezervace v Evropě sice budou spuštěny v dubnu a první objednávky proběhnou zhruba v říjnu, vůz však u nás fyzicky uvidíme až koncem letošního roku. Český Lexus má pro příští rok v plánu prodat 50 aut, v evropském měřítku se pak bavíme o 6000 kusech. Prim hraje Čína, kde by se v příštím roce mělo prodat zhruba 18.000 kusů Lexusu RZ 450e. Mimochodem, v Česku by se měla cena pohybovat okolo 1,8 milionu korun.