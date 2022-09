Nový Lexus RX poprvé testujeme v Kalifornii. Má jen čtyřválce, ale síla mu nechybí. Ptejte se, co vás zajímá!

Pátá generace Lexusu RX si bere to nejlepší z menšího modelu NX a přidává i něco navíc. Vůbec poprvé si vůz vyzkoušíme v kalifornském Los Angeles.

Čtvrtá generace Lexusu RX ještě na českém trhu neřekla poslední slovo (v dubnu to bylo sedm let od jejího představení v New Yorku), ovšem nástupce nejenže klepal na dveře, on už vešel dovnitř, usadil se a v předsálí čeká na své velkolepé uvedení. Na českých silnicích ho poprvé uvidíme v únoru 2023, my se však v rámci mezinárodní prezentace svezeme ještě dříve, než vůbec začne sériová výroba (náběh je plánován na říjen).

Pátá generace japonského SUV se už minulý týden poprvé ukázala v Česku, a dokonce odhalila i české ceny, šlo ale pouze o statické představení. V Los Angeles a jeho okolí se poprvé svezeme s předprodukčními kusy, a protože jde o mé nejoblíbenější SUV Lexus a model, který mám pod kůží už ve dvou posledních generacích, jsou má očekávání obrovská.

Jedním z důvodů je i fakt, že nová generace modelu RX přijíždí na základu o třídu menšího SUV NX. A to je fakt super auto. Řeknete si, že je to jenom hybrid se základem v předokolce, jenže já značku Lexus a vozy, které vyrábí, vnímám jako něco jedinečného. Nechce být jako Audi, BMW nebo Mercedes. Je to třída sama pro sebe, která si jde svou vlastní cestou.

Jak už jistě víte, nový Lexus RX přišel o šestiválec a poprvé bude dostupný jako plug-in hybrid. Má v nabídce čtyři motory, z nichž tři jsou dostupné také u nás (mrkněte do tabulky níže). Základ RX 350h je standardní hybrid s kombinovaným výkonem 180 kW a převodovkou e-CVT. Verze RX 450h+ je plug-in hybrid s baterií o kapacitě 18,1 kWh a systémovým výkonem 225 kW. Vrcholná verze RX 500h má přeplňovaný motor o výkonu 273 kW a šestistupňový automat s pohonem všech kol Direct4.

Zatím to vypadá, že v Kalifornii vyzkouším všechny verze nabízené na českém trhu. Pokud vás o Lexusu RX něco zajímá, napište mi to do diskuse pod tento článek a já se pokusím vaše dotazy zodpovědět v prvních jízdních dojmech. Na ty je embargo až do pátku 9. září, proto, prosím, buďte trpěliví.